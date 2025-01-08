КАБи вибухнули серед скупчення людей: що наразі відомо про наслідки удару по Запоріжжю

Обстріл Запоріжжя

Російські війська завдали удари КАБами по Запоріжжю близько 16:00 середи, 8 січня. Епіцентром ударів став Шевченківський район міста.

Спочатку повідомлялось про трьох поранених та одного загиблого. Пізніше кількість постраждалих та жертв почала стрімко зростати.

За останніми даними, в Запоріжжі 13 людей загинули, ще 29 були поранені. Серед постраждалих - 13-річна дівчинка. Наразі четверо людей, як знаходяться в лікарнях, перебувають у важкому стані.

Додамо, що в Росії вже назвали "винних" у власному обстрілі Запоріжжя. Окупанти скористались вже знайомою "стратегією" в пошуку "причетних".

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