КАБы взорвались среди скопления людей: что сейчас известно о последствиях удара по Запорожью

В Запорожье уже 32 раненых из-за обстрела КАБами 8 января. Авиабомбы взорвались среди скопления людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
"Запорожье. По состоянию на сейчас (19:40) известно о 13 погибших и 32 раненых людях", - говорится в сообщении.
Как отметили правоохранители, большинство пострадавших находились на улице и в общественном транспорте на момент российских авиаударов.
Россияне нанесли два удара управляемыми авиабомбами (ФАБ-500 с УМПК) по территории Запорожья.
"Они взорвались среди скопления людей - вблизи административной части инфраструктурного объекта и проезжей части. Полицейские парамедики спасли 5 человек", - отметили в МВД.
Из-за обстрела КАБами, загорелись здание и автотранспорт. Спасатели уже успели потушить пожар в административном здании и автомобилях.
Повреждены 28 транспортных средств, в том числе трамвай и маршрутное такси. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Российские войска нанесли удары КАБами по Запорожью около 16:00 среды, 8 января. Эпицентром ударов стал Шевченковский район города.
Сначала сообщалось о трех раненых и одном погибшем. Позже количество пострадавших и жертв начало стремительно расти.
По последним данным, в Запорожье 13 человек погибли, еще 29 были ранены. Среди пострадавших - 13-летняя девочка. Сейчас четверо людей, которые находятся в больницах, в тяжелом состоянии.
Добавим, что в России уже назвали "виновных" в собственном обстреле Запорожья. Оккупанты воспользовались уже знакомой "стратегией" в поиске "причастных".
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