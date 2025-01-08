КАБы взорвались среди скопления людей: что сейчас известно о последствиях удара по Запорожью

"Запорожье. По состоянию на сейчас (19:40) известно о 13 погибших и 32 раненых людях", - говорится в сообщении.

Как отметили правоохранители, большинство пострадавших находились на улице и в общественном транспорте на момент российских авиаударов.

Два удара, взрывы бомб среди скопления людей

Россияне нанесли два удара управляемыми авиабомбами (ФАБ-500 с УМПК) по территории Запорожья.

"Они взорвались среди скопления людей - вблизи административной части инфраструктурного объекта и проезжей части. Полицейские парамедики спасли 5 человек", - отметили в МВД.

Последствия атаки РФ

Из-за обстрела КАБами, загорелись здание и автотранспорт. Спасатели уже успели потушить пожар в административном здании и автомобилях.

Повреждены 28 транспортных средств, в том числе трамвай и маршрутное такси. Аварийно-спасательные работы продолжаются.