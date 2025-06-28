КАБ вперше долетів до Дніпра? Що кажуть у Повітряних силах ЗСУ

"Інформуємо щодо повідомлень про "атаку КАБа по Дніпру". Близько 11.30 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника", - зазначили у Повітряних силах.

За даними військових, ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро. Тип повітряної цілі буде встановлено після вивчення уламків на місці падіння.

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що причиною вибуху у передмісті Дніпра була робота нашої ППО.

"Дякую захисникам неба за збиття новітньої бомби-ракети "Гром-1", - зазначив Лисак.

Ціль не долетіла 15 км до Дніпра

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат ефірі національного телемарафону зазначив, що повітряну ціль запустили з літака Су-34.

"Дійсно було зафіксовано повітряну ціль, яку було запущено з тимчасово окупованої території Запорізької області. Це був літак, ймовірно, Су-34. Самі ті літаки, що нещодавно знищилися Службою безпеки, що вчора повідомлялося", - зазначив він.

За його словами, повітряна ціль летіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною десь близько 15 км, не долетівши до міста Дніпро.

"Таким чином протиповітряна оборона її перехопила, знищила. Зараз вже фахівці будуть встановлювати, що за тип цілі було збито, тому що зараз точно сказати не можна. Думаю, що фахівці спробують, враховуючи, що подія стала резонансною, встановити, що це була за повітряна ціль", - додав Ігнат.

Він також підкреслив, що не виключено, що це можна бути і якась нова зброя, засіб ураження, який ворог застосовує.

Що передувало

У Дніпрі сьогодні вдень, 28 червня, було чути вибухи. Незадовго до цього у місті та області було оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що КАБ полетів повз Запоріжжя курсом на Дніпропетровську область.

Що таке КАБ

Керована авіабомба, або керований авіаційний боєприпас – боєприпас, призначений для високоточного ураження цілей без необхідності входити у зону роботи протиповітряної оборони супротивника. Фактично, це звичайна авіабомба, оснащена комплексом, який покращує її точність та збільшує дальність польоту.

Росіяни використовують у якості КАБів авіабомби ФАБ-250 та ФАБ-500, оснащені УМПК, модулями планування та корекції, які можна запускати з літаків Су-34.

Вони здатні долати відстань у десятки кілометрів (до 90 км), проте щодо їхньої точності існують величезні проблеми – на відміну від західних аналогів, які використовує Україна (американська GDAM-ER та французька AASM Hammer).

Проте відносна дешевизна та велика потужність дозволили росіянам перетворити свої КАБи на зброю для терору. Окупанти постійно тероризують КАБами українські міста та села, спричиняючи великі жертви серед цивільного населення.