КАБ впервые долетел до Днепра? Что говорят в Воздушных силах ВСУ

"Информируем относительно сообщений об "атаке КАБа по Днепру". Около 11.30 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована воздушная цель, выпущенная с самолета тактической авиации противника", - отметили в Воздушных силах.

По данным военных, цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр. Тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков на месте падения.

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что причиной взрыва в пригороде Днепра была работа нашей ПВО.

"Спасибо защитникам неба за сбивание новейшей бомбы-ракеты "Гром-1", - отметил Лысак.

Что предшествовало

В Днепре сегодня днем, 28 июня, были слышны взрывы. Незадолго до этого в городе и области была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что КАБ полетел мимо Запорожья курсом на Днепропетровскую область.

Что такое КАБ

Управляемая авиабомба, или управляемый авиационный боеприпас - боеприпас, предназначенный для высокоточного поражения целей без необходимости входить в зону работы противовоздушной обороны противника. Фактически, это обычная авиабомба, оснащенная комплексом, который улучшает ее точность и увеличивает дальность полета.

Россияне используют в качестве КАБов авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500, оснащенные УМПК, модулями планирования и коррекции, которые можно запускать с самолетов Су-34.

Они способны преодолевать расстояние в десятки километров (до 90 км), однако по их точности существуют огромные проблемы - в отличие от западных аналогов, которые использует Украина (американская GDAM-ER и французская AASM Hammer).

Однако относительная дешевизна и большая мощность позволили россиянам превратить свои КАБы в оружие для террора. Оккупанты постоянно терроризируют КАБами украинские города и села, вызывая большие жертвы среди гражданского населения.