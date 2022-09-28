Яка відповідальність загрожує "спостерігачам" російських псевдореферендумів: відповідь Подоляка

Міжнародних "спостерігачів", що брали участь у російських псевдореферендумах на тимчасово окупованих територіях України, можуть визнати співучасниками у посяганні на територіальну цілісність нашої держави. На них також можуть накласти відповідні санкційні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter та у коментарі Reuters .

"Громадяни інших країн, які погодились зіграти роль "спостерігачів" у російських псевдореферендумах, будуть кваліфіковані як співучасники у посяганні на цілісність України. З усіма наслідками - включно з оголошенням у міжнародний розшук і санкціями різних країн. Чи було воно того варте?" - написав він.

Окрім того, Подоляк зазначив, що українцям, які допомагали в організації "референдумів", загрожує звинувачення у державній зраді та щонайменше п'ять років ув'язнення. При цьому українці, яких змусили голосувати, не будуть покарані.