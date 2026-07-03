Яка ціна на електрику у липні та коли можуть переглянути тариф

Скільки коштує електроенергія у липні

Навесні Кабмін продовжив дію чинного тарифу для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року.

Це означає, що у липні ціна на світло для населення залишається без змін і становитиме 4,32 грн за кВт⋅год.

Уряд також передбачив пільги для домогосподарств, у яких електрика є основним джерелом тепла (будинки та квартири з електроопаленням, а також багатоповерхівки без газу та центрального опалення).

Для них у період з 1 жовтня до 30 квітня діятиме особливий тариф:

2,64 грн за кВт⋅год - за споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць;

4,32 грн за кВт⋅год - за весь обсяг у разі перевищення цієї лімітної позначки.

Чому та коли тарифи можуть переглянути

Попри тимчасову фіксацію цін, Україна має підготувати поетапне підвищення комунальних тарифів для населення. Це є умовою МВФ для надання фінансової підтримки.

У МВФ пояснюють, що поточна система занижених тарифів (PSO) шкодить фінансовому стану державних енергетичних компаній. Через брак ресурсів підприємства не можуть проводити необхідні ремонти та залучати інвестиції для відновлення інфраструктури.

Для розв'язання цієї проблеми українська влада за технічної підтримки партнерів має створити дорожню карту поступового переходу до вільного енергетичного ринку.

Соціальний захист перед зміною цін

Будь-які коригування вартості послуг розпочнуться лише після того, як уряд розробить і запровадить надійні механізми соціальної підтримки.

Спочатку держава має захистити родини, яким буде складно оплачувати нові суми у платіжках, і лише після запуску цієї системи захисту тарифи почнуть поступово змінювати.