Яка специфіка позиції Франції щодо відправки військ в Україну: пояснення експерта

За словами Мітрофанової, проти відправки військ в Україні виступає опозиція в парламенті, зокрема, партія "Національне об'єднання". Також відповідний сценарій неоднозначно сприймають цивільні.

"Громадська думка, звичайно, у більшості підтримує Україну, але коли йдеться про гіпотетичну можливість надсилання французьких військ, то тоді мова йде і про можливість, по-перше - загибелі французьких солдатів, по-друге - про протистояння з ядерною Російською Федерацією", - додала вона.

Експерт пояснила, що наразі уряд Франції готує декілька абсолютно різних моделей підтримки України, але, яка саме з них спрацює - залежить від переговорів по лінії США-Росія-Україна.