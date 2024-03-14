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Яка ситуація зі зв'язком, радіо та ТБ в Сумській області: відповідь ОВА

Фото: яка ситуація зі зв'язком, радіо та ТБ в Сумській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Сумській області відновили мобільний зв'язок, який був відсутній внаслідок ворожих ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної державної адміністрації Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

За словами Артюха, що стосується радіо та телебачення (ТБ), під час консультацій з Офісом президента та урядом, було сплановано заходи, які за кілька днів будуть  сприяти ліквідаційним роботам щодо ефірного мовлення.

"Що стосується кабельного мовлення, то ми перевели користувачів радіо та телемовлення на кабельне", - додав голова ОВА. 

Також Артюх відзначив, що інформуванню населення щодо повітряних тривог нічого не заважає. 

Удар по радіотехнічних об'єктах Сумської області 

Сьогодні, 14 березня, російські терористи ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах регіону. Внаслідок цього в області були тимчасово недоступні українські радіо та телесигнал. У тому ж числі були перебої з мобільним зв'язком.

Пізніше в ОВА повідомили про виведення з ладу передавачів телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці, а цивільних закликали  не піддаватись паніці та інформаційним провокаціям ворога.

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