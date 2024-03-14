RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какая ситуация со связью, радио и ТВ в Сумской области: ответ ОВА

Фото: какая ситуация со связью, радио и ТВ в Сумской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Сумской области восстановили мобильную связь, которая отсутствовала в результате вражеских ракетно-авиационных ударов по радиотехническим объектам региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской облгосадминистрации Владимира Артюха в эфире телемарафона.

По словам Артюха, что касается радио и телевидения (ТВ), во время консультаций с Офисом президента и правительством, были спланированы мероприятия, которые за несколько дней будут способствовать ликвидационным работам по эфирному вещанию.

"Что касается кабельного вещания, то мы перевели пользователей радио и телевещания на кабельное", - добавил председатель ОВА. 

Также Артюх отметил, что информированию населения относительно воздушных тревог ничего не мешает. 

Удар по радиотехническим объектам Сумской области

Сегодня, 14 марта, российские террористы нанесли ракетно-авиационные удары по радиотехническим объектам региона. Вследствие этого в области были временно недоступны украинские радио и телесигнал. В том же числе были перебои с мобильной связью.

Позже в ОВА сообщили о выводе из строя передатчиков телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце, а гражданских призвали не поддаваться панике и информационным провокациям врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСумская область