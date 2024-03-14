Какая ситуация со связью, радио и ТВ в Сумской области: ответ ОВА

В Сумской области восстановили мобильную связь, которая отсутствовала в результате вражеских ракетно-авиационных ударов по радиотехническим объектам региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской облгосадминистрации Владимира Артюха в эфире телемарафона.
По словам Артюха, что касается радио и телевидения (ТВ), во время консультаций с Офисом президента и правительством, были спланированы мероприятия, которые за несколько дней будут способствовать ликвидационным работам по эфирному вещанию.
"Что касается кабельного вещания, то мы перевели пользователей радио и телевещания на кабельное", - добавил председатель ОВА.
Также Артюх отметил, что информированию населения относительно воздушных тревог ничего не мешает.
Сегодня, 14 марта, российские террористы нанесли ракетно-авиационные удары по радиотехническим объектам региона. Вследствие этого в области были временно недоступны украинские радио и телесигнал. В том же числе были перебои с мобильной связью.
Позже в ОВА сообщили о выводе из строя передатчиков телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце, а гражданских призвали не поддаваться панике и информационным провокациям врага.
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