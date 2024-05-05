Яка ситуація зі світлом в Україні на Великдень

"Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні", - йдеться у повідомленні Міненерго.

Зокрема, у Харківській ОВА опублікували оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 6 до 10 травня включно.

В Міненерго зазначили, що в інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися.