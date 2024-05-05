Какая ситуация со светом в Украине на Пасху

На Пасху, 5 мая, в Украине введены ограничения по электроэнергии в Харьковской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго, Харьковскую ОВА.
"Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности - в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня", - говорится в сообщении Минэнерго.
В частности, в Харьковской ОВА опубликовали обновленные графики почасовых отключений электроэнергии в Харькове и области в период с 6 по 10 мая включительно.
В Минэнерго отметили, что в других регионах за прошедшие сутки потребители не ограничивались.
Российские войска в последнее время во время массированніх атак по Украине делают ставку на удары по энергетике.
В частности, самая тяжелая ситуация в Харькове и области. Например, во время одного из обстрелов Харьков полностью остался без света. Кроме того, с 18 апреля в Украине начали ограничивать поставки электроэнергии для бизнеса.
По прогнозу НБУ, дефицит электроэнергии в Украине в среднем будет на уровне около 5% в 2024-2025 годах. Это будет означать ограничения не только для предприятий, но и для населения.
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