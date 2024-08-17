Яка ситуація у прикордонних з Україною районах Бєлгородської області: відповідь ДПСУ

"На даний момент такого (рух сил та техніки, - ред.) такого не відмічається. Звісно, що Росія у межах своєї області тримає певну кількість сил та засобів. Але сказати, що йде масове поповнення або збільшення військової складової, не можу цього підтвердити", - сказав речник.

При цьому Демченко зазначив, що противник очікує "певних дій" і готується до них. Речник ДПСУ додав, що головне завдання прикордонників - мати власні оборонні позиції на українській території.

"Тримаючи ті сили і засоби, ворог може в будь-який момент здійснити будь-які дії по відношенню до нашої країни", - наголосив Демченко.