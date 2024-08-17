Яка ситуація у прикордонних з Україною районах Бєлгородської області: відповідь ДПСУ

Українські прикордонники не фіксують перекидання Росією сил у Бєлгородську область, яка межує з Україною. Захисники продовжують стежити за ситуацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
"На даний момент такого (рух сил та техніки, - ред.) такого не відмічається. Звісно, що Росія у межах своєї області тримає певну кількість сил та засобів. Але сказати, що йде масове поповнення або збільшення військової складової, не можу цього підтвердити", - сказав речник.
При цьому Демченко зазначив, що противник очікує "певних дій" і готується до них. Речник ДПСУ додав, що головне завдання прикордонників - мати власні оборонні позиції на українській території.
"Тримаючи ті сили і засоби, ворог може в будь-який момент здійснити будь-які дії по відношенню до нашої країни", - наголосив Демченко.
Україна майже протягом двох тижнів проводить наступальну операцію у Курській області. Раніше російська влада ввела режим контртерористичної операції у Курській, Бєлгородській та Брянській областях.
Крім того, у Бєлгородській області оголосили режим надзвичайної ситуації федерального рівня.
У мережі тиждень тому публікували кадри нібито українських бійців у прикордонному населеному пункті у Бєлгородській області. Українське командування не підтвердило, що операцію Сил оборони розширилася на Бєлгородську область.
РБК-Україна спитало військового експерта, чи може "Курський прорив" розширитися на Бєлгородську область. Детальніше про це - у нашому матеріалі.
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