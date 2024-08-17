Какая ситуация в приграничных с Украиной районах Белгородской области: ответ ГПСУ

"На данный момент такого (движение сил и техники, - ред.) такого не отмечается. Конечно, Россия в пределах своей области держит определенное количество сил и средств. Но сказать, что идет массовое пополнение или увеличение военной составляющей, не могу этого подтвердить", - сказал спикер.

При этом Демченко отметил, что противник ожидает "определенных действий" и готовится к ним. Спикер ГПСУ добавил, что главная задача пограничников - иметь собственные оборонительные позиции на украинской территории.

"Держа эти силы и средства, враг может в любой момент совершить любые действия по отношению к нашей стране", - подчеркнул Демченко.