Какая ситуация в приграничных с Украиной районах Белгородской области: ответ ГПСУ

Украинские пограничники не фиксируют переброску Россией сил в Белгородскую область, граничащую с Украиной. Защитники продолжают наблюдать за ситуацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.
"На данный момент такого (движение сил и техники, - ред.) такого не отмечается. Конечно, Россия в пределах своей области держит определенное количество сил и средств. Но сказать, что идет массовое пополнение или увеличение военной составляющей, не могу этого подтвердить", - сказал спикер.
При этом Демченко отметил, что противник ожидает "определенных действий" и готовится к ним. Спикер ГПСУ добавил, что главная задача пограничников - иметь собственные оборонительные позиции на украинской территории.
"Держа эти силы и средства, враг может в любой момент совершить любые действия по отношению к нашей стране", - подчеркнул Демченко.
Украина почти в течение двух недель проводит наступательную операцию в Курской области. Ранее российские власти ввели режим контртеррористической операции в Курской, Белгородской и Брянской областях.
Кроме того, в Белгородской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
В сети неделю назад публиковали кадры якобы украинских бойцов в приграничном населенном пункте в Белгородской области. Украинское командование не подтвердило, что операция Сил обороны расширилась на Белгородскую область.
РБК-Украина спросила военного эксперта, может ли "Курский прорыв" расшириться на Белгородскую область. Подробнее об этом - в нашем материале.
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