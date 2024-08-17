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Какая ситуация в приграничных с Украиной районах Белгородской области: ответ ГПСУ

Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники не фиксируют переброску Россией сил в Белгородскую область, граничащую с Украиной. Защитники продолжают наблюдать за ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"На данный момент такого (движение сил и техники, - ред.) такого не отмечается. Конечно, Россия в пределах своей области держит определенное количество сил и средств. Но сказать, что идет массовое пополнение или увеличение военной составляющей, не могу этого подтвердить", - сказал спикер.

При этом Демченко отметил, что противник ожидает "определенных действий" и готовится к ним. Спикер ГПСУ добавил, что главная задача пограничников - иметь собственные оборонительные позиции на украинской территории.

"Держа эти силы и средства, враг может в любой момент совершить любые действия по отношению к нашей стране", - подчеркнул Демченко.

 

Ситуация в Курской и Белгородской области

Украина почти в течение двух недель проводит наступательную операцию в Курской области. Ранее российские власти ввели режим контртеррористической операции в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Кроме того, в Белгородской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

В сети неделю назад публиковали кадры якобы украинских бойцов в приграничном населенном пункте в Белгородской области. Украинское командование не подтвердило, что операция Сил обороны расширилась на Белгородскую область.

РБК-Украина спросила военного эксперта, может ли "Курский прорыв" расшириться на Белгородскую область. Подробнее об этом - в нашем материале.

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