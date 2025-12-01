ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Яка ситуація у Покровську та Мирнограді станом на 1 грудня? Що кажуть у ДШВ

Понеділок 01 грудня 2025 14:56
UA EN RU
Яка ситуація у Покровську та Мирнограді станом на 1 грудня? Що кажуть у ДШВ Фото: бої у Покровську 1 грудня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росіяни провалили черговий план з окупації Покровської агломерації, та несуть значні втрати при спробі масованих штурмів позицій ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7 корпусу ДШВ.

"Попри складну обстановку, Сили оборони продовжують стримувати натиск ворога. Наші воїни готуються до виконання завдань у зимовий період. Укріплюємо та належно облаштовуємо позиції", - зазначили у ДШВ.

Таким чином, минулого місяця ворог вкотре провалив черговий план з окупації Покровської агломерації. Натомість окупанти продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях.

"У листопаді наші військові ліквідували в Покровській агломерації 1221 окупантів, ще 545 – поранені. Сили оборони знищили та пошкодили – 140 одиниць авто- та мототранспорту, 7 бойових броньованих машин та 3 танки. Також наші воїни збили 3220 БПЛА всіх видів", - додали у ЗСУ.

Повідомляється, що лише у Покровську за минулий місяць українські військові знищили 519 окупантів та 131 – поранили. Така кількість втрат співмірна з чисельністю цілого батальйону.

Яка ситуація з логістикою

У ДШВ підкреслили, що логістичні шляхи вразливі до вогневого впливу противника, що ускладнює забезпечення та маневр.

Також фіксуються поодинокі випадки появи ворога біля логістичних коридорів. Однак українські військові виявляють та уражають противника для забезпечення логістики. Тож подібні переміщення ворога – не ознака оточення.

Зокрема, у Мирнограді логістика залишається ускладненою. Підрозділи ЗСУ мають як основні, так і альтернативні маршрути для ротації. При цьому, днями українські військові проводили заміну особового складу.

Бої у Покровську

Нагадаємо, що ДШВ вранці 29 листопада зазначали, що Сили оборони України продовжують стримувати ворога, однак туман ускладнює оборону Покровська. Під прикриттям туману росіяни намагаються просочуватися до міста.

Речник 7 корпусу ДШВ Сергій Окішев 28 листопада заявив, що росіяни зосереджені переважно на півдні Покровська, а невеликі групи є по всій території агломерації. За його словами, ворог цілодобово штурмує позиції ЗСУ, але несе великі втрати.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 27 листопада, що українські військові протягом останнього тижня активно знищували росіян у Покровську. Від ворога зачищено понад третину міста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Покровськ Вторгнення Росії до України
Новини
Росія вдарила балістикою по Дніпру: є загиблі та багато постраждалих (фото)
Росія вдарила балістикою по Дніпру: є загиблі та багато постраждалих (фото)
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить