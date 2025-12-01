Яка ситуація у Покровську та Мирнограді станом на 1 грудня? Що кажуть у ДШВ

Росіяни провалили черговий план з окупації Покровської агломерації, та несуть значні втрати при спробі масованих штурмів позицій ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7 корпусу ДШВ.

"Попри складну обстановку, Сили оборони продовжують стримувати натиск ворога. Наші воїни готуються до виконання завдань у зимовий період. Укріплюємо та належно облаштовуємо позиції", - зазначили у ДШВ.

Таким чином, минулого місяця ворог вкотре провалив черговий план з окупації Покровської агломерації. Натомість окупанти продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях.

"У листопаді наші військові ліквідували в Покровській агломерації 1221 окупантів, ще 545 – поранені. Сили оборони знищили та пошкодили – 140 одиниць авто- та мототранспорту, 7 бойових броньованих машин та 3 танки. Також наші воїни збили 3220 БПЛА всіх видів", - додали у ЗСУ.

Повідомляється, що лише у Покровську за минулий місяць українські військові знищили 519 окупантів та 131 – поранили. Така кількість втрат співмірна з чисельністю цілого батальйону.

Яка ситуація з логістикою

У ДШВ підкреслили, що логістичні шляхи вразливі до вогневого впливу противника, що ускладнює забезпечення та маневр.

Також фіксуються поодинокі випадки появи ворога біля логістичних коридорів. Однак українські військові виявляють та уражають противника для забезпечення логістики. Тож подібні переміщення ворога – не ознака оточення.

Зокрема, у Мирнограді логістика залишається ускладненою. Підрозділи ЗСУ мають як основні, так і альтернативні маршрути для ротації. При цьому, днями українські військові проводили заміну особового складу.