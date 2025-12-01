Какая ситуация в Покровске и Мирнограде по состоянию на 1 декабря? Что говорят в ДШВ
Россияне провалили очередной план по оккупации Покровской агломерации, и несут значительные потери при попытке массированных штурмов позиций ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 корпуса ДШВ.
"Несмотря на сложную обстановку, Силы обороны продолжают сдерживать натиск врага. Наши воины готовятся к выполнению задач в зимний период. Укрепляем и должным образом обустраиваем позиции", - отметили в ДШВ.
Таким образом, в прошлом месяце враг в очередной раз провалил очередной план по оккупации Покровской агломерации. Зато оккупанты продолжают нести потери, застряв в городских боях.
"В ноябре наши военные ликвидировали в Покровской агломерации 1221 оккупанта, еще 545 - ранены. Силы обороны уничтожили и повредили - 140 единиц авто- и мототранспорта, 7 боевых бронированных машин и 3 танка. Также наши воины сбили 3220 БПЛА всех видов", - добавили в ВСУ.
Сообщается, что только в Покровске за прошлый месяц украинские военные уничтожили 519 оккупантов и 131 - ранили. Такое количество потерь соизмеримо с численностью целого батальона.
Какова ситуация с логистикой
В ДШВ подчеркнули, что логистические пути уязвимы к огневому воздействию противника, что затрудняет обеспечение и маневр.
Также фиксируются единичные случаи появления врага возле логистических коридоров. Однако украинские военные обнаруживают и поражают противника для обеспечения логистики. Поэтому подобные перемещения врага - не признак окружения.
В частности, в Мирнограде логистика остается осложненной. Подразделения ВСУ имеют как основные, так и альтернативные маршруты для ротации. При этом, на днях украинские военные проводили замену личного состава.
Бои в Покровске
Напомним, что ДШВ утром 29 ноября отмечали, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага, однако туман усложняет оборону Покровска. Под прикрытием тумана россияне пытаются просачиваться в город.
Представитель 7 корпуса ДШВ Сергей Окишев 28 ноября заявил, что россияне сосредоточены преимущественно на юге Покровска, а небольшие группы есть по всей территории агломерации. По его словам, враг круглосуточно штурмует позиции ВСУ, но несет большие потери.
Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 27 ноября, что украинские военные в течение последней недели активно уничтожали россиян в Покровске. От врага зачищено более трети города.