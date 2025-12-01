Какая ситуация в Покровске и Мирнограде по состоянию на 1 декабря? Что говорят в ДШВ

Россияне провалили очередной план по оккупации Покровской агломерации, и несут значительные потери при попытке массированных штурмов позиций ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 корпуса ДШВ.

"Несмотря на сложную обстановку, Силы обороны продолжают сдерживать натиск врага. Наши воины готовятся к выполнению задач в зимний период. Укрепляем и должным образом обустраиваем позиции", - отметили в ДШВ.

Таким образом, в прошлом месяце враг в очередной раз провалил очередной план по оккупации Покровской агломерации. Зато оккупанты продолжают нести потери, застряв в городских боях.

"В ноябре наши военные ликвидировали в Покровской агломерации 1221 оккупанта, еще 545 - ранены. Силы обороны уничтожили и повредили - 140 единиц авто- и мототранспорта, 7 боевых бронированных машин и 3 танка. Также наши воины сбили 3220 БПЛА всех видов", - добавили в ВСУ.

Сообщается, что только в Покровске за прошлый месяц украинские военные уничтожили 519 оккупантов и 131 - ранили. Такое количество потерь соизмеримо с численностью целого батальона.

Какова ситуация с логистикой

В ДШВ подчеркнули, что логистические пути уязвимы к огневому воздействию противника, что затрудняет обеспечение и маневр.

Также фиксируются единичные случаи появления врага возле логистических коридоров. Однако украинские военные обнаруживают и поражают противника для обеспечения логистики. Поэтому подобные перемещения врага - не признак окружения.

В частности, в Мирнограде логистика остается осложненной. Подразделения ВСУ имеют как основные, так и альтернативные маршруты для ротации. При этом, на днях украинские военные проводили замену личного состава.