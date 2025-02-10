Яка ситуація на кордоні України та Білорусі: відповідь прикордонників

Наразі на кордоні України та Білорусі відсутні нестандартні ситуації. Однак триває перевірка боєготовності білоруських військ, українські прикордонники ведуть спостереження за ситуацією.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"Поряд нашого кордону якихось нестандартних ситуацій, або зміни обстановки, в тому числі щодо переміщення техніки чи особового складу з підрозділів армії Білорусі, ми не відмічаємо", - розповів Демченко.
Він також зауважив, що Білорусь може намагатись перекинути відповідальність на Україну, підігруючи Росії, і постійно буде проводити різного роду навчання неподалік кордону.
"Зараз відбувається перевірка боєготовності окремих частин та підрозділів армії Білорусі, але наше завдання спостерігати за тим на скільки ситуація може змінюватися й це роблять підрозділи розвідки, Держприкордонслужби, Міноборони, й бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій", - заявив Демченко.
Нагадаємо, Білорусь допомагає Росії з початку повномасштабної війни в Україні. На території Білорусі розміщуються війська РФ, авіація та інша техніка, проводяться регулярні військові навчання.
Днями російський диктатор Володимир Путін вніс на ратифікацію в Держдуму договір про гарантії безпеки з Білоруссю. Документ, зокрема, передбачає застосування ядерної зброї.
Також ми писали, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною. Однак, за даними ЦПД, загрози вторгнення регулярних військ Білорусі зі своєї території в Україну немає. ЗСУ контролюють ситуацію на кордоні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.