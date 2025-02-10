RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Какая ситуация на границе Украины и Беларуси: ответ пограничников

Фото: спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко (Facebook)
Автор: Наталья Кава

Сейчас на границе Украины и Беларуси отсутствуют нестандартные ситуации. Однако продолжается проверка боеготовности белорусских войск, украинские пограничники ведут наблюдение за ситуацией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Рядом нашей границы каких-то нестандартных ситуаций, или изменения обстановки, в том числе по перемещению техники или личного состава из подразделений армии Беларуси, мы не отмечаем", - рассказал Демченко.

Он также отметил, что Беларусь может пытаться перебросить ответственность на Украину, подыгрывая России, и постоянно будет проводить разного рода учения недалеко от границы.

"Сейчас происходит проверка боеготовности отдельных частей и подразделений армии Беларуси, но наша задача наблюдать за тем на сколько ситуация может меняться и это делают подразделения разведки, Госпогранслужбы, Минобороны, и быть готовым к развитию любых ситуаций", - заявил Демченко.

Беларусь помогает РФ в войне против Украины

Напомним, Беларусь помогает России с начала полномасштабной войны в Украине. На территории Беларуси размещаются войска РФ, авиация и другая техника, проводятся регулярные военные учения.

На днях российский диктатор Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Беларусью. Документ, в частности, предусматривает применение ядерного оружия.

Также мы писали, что Беларусь наращивает военное присутствие в приграничье с Украиной. Однако, по данным ЦПД, угрозы вторжения регулярных войск Беларуси со своей территории в Украину нет. ВСУ контролируют ситуацию на границе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьВойна в УкраинеГосавиаслужба