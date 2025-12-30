Яка ситуація з чергами на кордоні України перед Новим роком? Відповідь ДПСУ

За його словами, саме кордон з Польщею традиційно залишається найбільш завантаженим і формує близько 50% усього пасажиропотоку на українському кордоні.

В окремі години на деяких напрямках можливе скупчення транспорту, зокрема на виїзд з України - черги можуть коливатися від 30 до 90 автомобілів. Водночас є пункти пропуску, які працюють без суттєвого навантаження.

Найменш завантаженими наразі є пункти пропуску "Смільниця" та "Нижанковичі", тоді як найбільші черги традиційно фіксуються на напрямках "Краківець», "Шегині" та "Устилуг".

Загалом за останні дні кордон у двох напрямках перетинали від 105 до 115 тисяч осіб на добу, що менше за показники перед Різдвом.

"Такий піковий день - це було 21 грудня, коли кордон перетнуло майже 155 тисяч громадян, а днем раніше - на рівні 140 тисяч перетинів кордону. І до Різдва більше кордон перетинали на в'їзд в Україні, за останні три дні ми бачимо, що певна перевага йде на виїзд з України", - наголосив Демченко.