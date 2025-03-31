Яка погода буде сьогодні в Україні: прогноз синоптиків

Погода у квітні 2025 в Україні

У квітні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 10-13 тепла. Це на 1,5-2 градуси вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 30-52 мм (у Карпатах місцями 60-89 мм), що в межах норми.

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