Какая погода будет сегодня в Украине: прогноз синоптиков

Погода в апреле 2025 в Украине

В апреле 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 10-13 тепла. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 30-52 мм (в Карпатах местами 60-89 мм), что в пределах нормы.

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