Яка країна може змінити США на чолі військ НАТО в Європі: посол дав відповідь
В США вважають, що в майбутньому перебрати на себе керівництво силами НАТО у Європі може Німеччина. Зазвичай об'єднане командування союзників у Європі очолював американський генерал.
Як повідомляє РБК-Україна, про це під час Берлінської конференції з питань безпеки заявив посол США в НАТО Метью Вітакер, його цитує The Times.
Вітакер заявив, що призначення верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі є довгостроковою та "амбітною" метою США, оскільки це означатиме більшу відповідальність Європи за свою оборону. В цій ролі у Вашингтоні бачать саме Берлін.
При цьому Вітакер запевнив, що підтримка Сполученими Штатами статті 5 про взаємну оборону залишається "непорушною". Але в США бачать своїм "наступником" Берлін - тому, що Німеччина активно вкладається в оборону.
"Я з нетерпінням чекаю на день, коли Німеччина прийде до Сполучених Штатів і скаже: "Ми готові зайняти посаду верховного головнокомандувача Альянсу". Я думаю, що ми ще далекі від цього, але я з нетерпінням чекаю на ці дискусії", - заявив він.
За словами Вітакера, така передача командування, втім, відбудеться дуже нескоро - років через 15, може трохи раніше. Саме тоді можна буде говорити про заміну командування.
Німеччина відреагувала стримано. Зокрема генерал-лейтенант Вольфганг Вієн, представник Німеччини у військовому комітеті НАТО сказав, що він "трохи здивувався" через заяви Вітакера.
З 1951 року посаду верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі незмінно обіймав чотиризірковий генерал США. Чинний командувач - генерал ВПС Сполучених Штатів Алексус Гринкевич.
Зазначимо, нещодавно у Конгресі США підтвердили, що в Пентагоні дійсно почали говорити про бажання скоротити військову присутність США в країнах Балтії. Але конгресмен "розніс" ідею американських чиновників - сказавши, що це поганий сигнал для союзників, оскільки це саме те, чого очікують росіяни. Конгрес буде протидіяти цьому.
Незадовго до цього США почали масштабне скорочення військової присутності у Східній Європі. В рамках цього скорочення, за планами Вашингтона, 800 американських військових відкликають з Румунії, зменшаться контингенти у Болгарії, Словаччині та Угорщині. На початку 2025 року президент США Дональд Трамп обіцяв скоротити американський військовий контингент у Європі на 20%.