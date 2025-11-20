ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Яка країна може змінити США на чолі військ НАТО в Європі: посол дав відповідь

США, Четвер 20 листопада 2025 18:46
UA EN RU
Яка країна може змінити США на чолі військ НАТО в Європі: посол дав відповідь Фото: посол США в НАТО Метью Вітакер (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В США вважають, що в майбутньому перебрати на себе керівництво силами НАТО у Європі може Німеччина. Зазвичай об'єднане командування союзників у Європі очолював американський генерал.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час Берлінської конференції з питань безпеки заявив посол США в НАТО Метью Вітакер, його цитує The Times.

Вітакер заявив, що призначення верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі є довгостроковою та "амбітною" метою США, оскільки це означатиме більшу відповідальність Європи за свою оборону. В цій ролі у Вашингтоні бачать саме Берлін.

При цьому Вітакер запевнив, що підтримка Сполученими Штатами статті 5 про взаємну оборону залишається "непорушною". Але в США бачать своїм "наступником" Берлін - тому, що Німеччина активно вкладається в оборону.

"Я з нетерпінням чекаю на день, коли Німеччина прийде до Сполучених Штатів і скаже: "Ми готові зайняти посаду верховного головнокомандувача Альянсу". Я думаю, що ми ще далекі від цього, але я з нетерпінням чекаю на ці дискусії", - заявив він.

За словами Вітакера, така передача командування, втім, відбудеться дуже нескоро - років через 15, може трохи раніше. Саме тоді можна буде говорити про заміну командування.

Німеччина відреагувала стримано. Зокрема генерал-лейтенант Вольфганг Вієн, представник Німеччини у військовому комітеті НАТО сказав, що він "трохи здивувався" через заяви Вітакера.

З 1951 року посаду верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі незмінно обіймав чотиризірковий генерал США. Чинний командувач - генерал ВПС Сполучених Штатів Алексус Гринкевич.

Зазначимо, нещодавно у Конгресі США підтвердили, що в Пентагоні дійсно почали говорити про бажання скоротити військову присутність США в країнах Балтії. Але конгресмен "розніс" ідею американських чиновників - сказавши, що це поганий сигнал для союзників, оскільки це саме те, чого очікують росіяни. Конгрес буде протидіяти цьому.

Незадовго до цього США почали масштабне скорочення військової присутності у Східній Європі. В рамках цього скорочення, за планами Вашингтона, 800 американських військових відкликають з Румунії, зменшаться контингенти у Болгарії, Словаччині та Угорщині. На початку 2025 року президент США Дональд Трамп обіцяв скоротити американський військовий контингент у Європі на 20%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки НАТО
Новини
Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом
Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті