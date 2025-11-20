Яка країна може змінити США на чолі військ НАТО в Європі: посол дав відповідь

В США вважають, що в майбутньому перебрати на себе керівництво силами НАТО у Європі може Німеччина. Зазвичай об'єднане командування союзників у Європі очолював американський генерал.

Як повідомляє РБК-Україна , про це під час Берлінської конференції з питань безпеки заявив посол США в НАТО Метью Вітакер, його цитує The Times .

Вітакер заявив, що призначення верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі є довгостроковою та "амбітною" метою США, оскільки це означатиме більшу відповідальність Європи за свою оборону. В цій ролі у Вашингтоні бачать саме Берлін.

При цьому Вітакер запевнив, що підтримка Сполученими Штатами статті 5 про взаємну оборону залишається "непорушною". Але в США бачать своїм "наступником" Берлін - тому, що Німеччина активно вкладається в оборону.

"Я з нетерпінням чекаю на день, коли Німеччина прийде до Сполучених Штатів і скаже: "Ми готові зайняти посаду верховного головнокомандувача Альянсу". Я думаю, що ми ще далекі від цього, але я з нетерпінням чекаю на ці дискусії", - заявив він.

За словами Вітакера, така передача командування, втім, відбудеться дуже нескоро - років через 15, може трохи раніше. Саме тоді можна буде говорити про заміну командування.

Німеччина відреагувала стримано. Зокрема генерал-лейтенант Вольфганг Вієн, представник Німеччини у військовому комітеті НАТО сказав, що він "трохи здивувався" через заяви Вітакера.

З 1951 року посаду верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі незмінно обіймав чотиризірковий генерал США. Чинний командувач - генерал ВПС Сполучених Штатів Алексус Гринкевич.