Какая страна может сменить США во главе войск НАТО в Европе: посол дал ответ

США, Четверг 20 ноября 2025 18:46
UA EN RU
Какая страна может сменить США во главе войск НАТО в Европе: посол дал ответ Фото: посол США в НАТО Мэтью Уитакер (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В США считают, что в будущем взять на себя руководство силами НАТО в Европе может Германия. Обычно объединенное командование союзников в Европе возглавлял американский генерал.

Как сообщает РБК-Украина, об этом во время Берлинской конференции по вопросам безопасности заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер, его цитирует The Times.

Уитакер заявил, что назначение верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе является долгосрочной и "амбициозной" целью США, поскольку это будет означать большую ответственность Европы за свою оборону. В этой роли в Вашингтоне видят именно Берлин.

При этом Уитакер заверил, что поддержка Соединенными Штатами статьи 5 о взаимной обороне остается "незыблемой". Но в США видят своим "преемником" Берлин - потому, что Германия активно вкладывается в оборону.

"Я с нетерпением жду дня, когда Германия придет к Соединенным Штатам и скажет: "Мы готовы занять должность верховного главнокомандующего Альянса". Я думаю, что мы еще далеки от этого, но я с нетерпением жду этих дискуссий", - заявил он.

По словам Уитакера, такая передача командования, впрочем, произойдет очень нескоро - лет через 15, может чуть раньше. Именно тогда можно будет говорить о замене командования.

Германия отреагировала сдержанно. В частности генерал-лейтенант Вольфганг Виен, представитель Германии в военном комитете НАТО сказал, что он "немного удивился" из-за заявления Уитакера.

С 1951 года должность верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе неизменно занимал четырехзвездочный генерал США. Действующий командующий - генерал ВВС Соединенных Штатов Алексус Гринкевич.

Отметим, недавно в Конгрессе США подтвердили, что в Пентагоне действительно начали говорить о желании сократить военное присутствие США в странах Балтии. Но конгрессмен "разнес" идею американских чиновников - сказав, что это плохой сигнал для союзников, поскольку это именно то, чего ожидают россияне. Конгресс будет противодействовать этому.

Незадолго до этого США начали масштабное сокращение военного присутствия в Восточной Европе. В рамках этого сокращения, по планам Вашингтона, 800 американских военных отзывают из Румынии, уменьшатся контингенты в Болгарии, Словакии и Венгрии. В начале 2025 года президент США Дональд Трамп обещал сократить американский военный контингент в Европе на 20%.

