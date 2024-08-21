Як звільнитись з військової служби після досягнення граничного віку: важливі нюанси

Військові після досягнення граничного віку можуть звільнитися зі служби. Залежно від посади вийти на пенсію вони можуть у різному віці.
РБК-Україна розпитала юриста Віталія Пітецького про те, як військовим звільнитись зі служби після досягнення граничного віку.
Відповідно до чинного військового законодавства граничний вік перебування на військовій службі встановлюється:
"Але для військовослужбовців, які проходять військову службу під час воєнного стану граничний вік становить для рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років, для вищого офіцерського складу - до 65 років", - говорить Пітецький.
Згідно підпункуту "а" п. 2 ч. 4 ст. 26 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, звільняються з військової служби на підставах: за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі.
"За наявності вищезазначених підстав військовослужбовець має подати на ім’я командира рапорт про звільнення. Окремо, хочу зауважити, що наказом Міністерства оборони України від 6 серпня 2024 року №531 затверджено Порядок організації роботи з рапортами військовослужбовців у системі Міністерства оборони України", - каже юрист.
Згідно з цим порядком розгляд паперового рапорту військовослужбовця всіма його прямими командирами (начальниками) здійснюється:
"Після того, як буде видано наказ про звільнення військовослужбовця з військової служби, він має здати в установлені строки посаду", - каже Пітецький.
Справу виключеного зі списків особового складу військової частини направляють до ТЦК та СП за місцем проживання.
В особовій справі звільненого військовослужбовця будуть уточнені дані про проходження ним військової служби, періоди служби, що підлягають зарахуванню до вислуги в календарному та пільговому обчисленні, розрахунок вислуги років військової служби.
У разі потреби військовослужбовці за призовом осіб офіцерського складу, які вислужили встановлені строки, можуть бути відповідно до Указу Президента України затримані на службі на строк до шести місяців.
У разі звільнення з військової служби військовим виплачується:
"Продовжувати військову службу військовослужбовець, звільнений у зв’язку з досягненням граничного віку, може за власним бажанням, наприклад, підписавши контракт", - говорить юрист.
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