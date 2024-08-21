Как уволиться с военной службы после достижения предельного возраста: важные нюансы

Военные после достижения предельного возраста могут уволиться со службы. В зависимости от должности выйти на пенсию они могут в разном возрасте.
РБК-Украина расспросила юриста Виталия Питецкого о том, как военным уволиться со службы после достижения предельного возраста.
В соответствии с действующим военным законодательством предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается:
"Но для военнослужащих, проходящих военную службу во время военного положения предельный возраст составляет для рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава - до 60 лет, для высшего офицерского состава - до 65 лет", - говорит Питецкий.
Согласно подпункту "а" п. 2 ч. 4 ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, увольняются с военной службы на основаниях: по возрасту - при достижении предельного возраста пребывания на военной службе.
"При наличии вышеупомянутых оснований военнослужащий должен подать на имя командира рапорт об увольнении. Отдельно хочу отметить, что приказом Министерства обороны Украины от 6 августа 2024 года №531 утвержден Порядок организации работы с рапортами военнослужащих в системе Министерства обороны Украины", - говорит юрист.
Согласно этому порядку рассмотрение бумажного рапорта военнослужащего всеми его прямыми командирами (начальниками) осуществляется:
"После того, как будет издан приказ об увольнении военнослужащего с военной службы, он должен сдать в установленные сроки должность", - говорит Питецкий.
Дело исключенного из списков личного состава воинской части направляется в ТЦК и СП по месту жительства.
В личном деле уволенного военнослужащего будут уточнены данные о прохождении им военной службы, периоды службы, подлежащие причислению к выслуге в календарном и льготном исчислении, расчет выслуги лет военной службы.
В случае необходимости военнослужащие по призыву лиц офицерского состава, выслуживших установленные сроки, могут быть в соответствии с Указом Президента Украины задержаны на службе сроком до шести месяцев.
В случае увольнения с военной службы военным выплачивается:
"Продлевать военную службу военнослужащий, который уволен в связи с достижением предельного возраста, может по собственному желанию, например, подписав контракт", - говорит юрист.
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