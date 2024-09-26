Як звичайний конверт: керівник "Укрпошти" пояснив, як розсилають повістки

"Укрпошта" надсилає повістки у вигляді рекомендованих листів, які одержувач має отримати під підпис. Смілянський пояснює, що у випадку, коли людина не забрала листа, то для неї залишають спеціальне повідомлення. Якщо за повідомленням так ніхто і не приходить до поштового відділення, то повістку повертають відправнику – Міністерству оборони України.

Він також зазначає, що ця процедура чітко регламентована законодавством, а зовні повістки нічим не відрізняються від звичайних конвертів.