Как обычный конверт: руководитель "Укрпочты" объяснил, как рассылают повестки

"Укрпочта" посылает повестки в виде рекомендованных писем, которые получатель должен получить под подпись. Смелянский объясняет, что в случае, когда человек не забрал письмо, для него оставляют специальное сообщение. Если по сообщению так никто и не приходит в почтовое отделение, повестку возвращают отправителю – Министерству обороны Украины.

Он также отмечает, что эта процедура четко регламентирована законодательством, а снаружи повестки ничем не отличаются от обычных конвертов.