Добрива не потрібні! Який дуже простий метод підвищує урожай картоплі вдвічі

Вже скоро прийде час збирати картоплю і кожному городнику хочеться отримати великий урожай. Які є незвичайні методи його підвищення окрім використання добрив?

Чому варто скошувати бадилля картоплі

Багато городників не надають великого значення бадиллю картоплі, хоча саме від нього часто залежить якість та збереження врожаю. Щоб отримати великі, здорові бульби, недостатньо просто поливати та підживлювати рослину - важливо вчасно вжити додаткових заходів.

Один із них - скошування картопляного бадилля перед збиранням урожаю. Ця процедура допомагає краще сформувати шкірку на бульбах, зменшити ризик захворювань та підготувати коренеплоди до тривалого зберігання.

Бадилля часто виглядає зеленим і соковитим, але це не означає, що його треба залишати до моменту викопування. Досвідчені городники скошують його завчасно, щоб дати картоплі зміцніти. Головне - зробити це правильно й у потрібний момент.

Навіщо скошувати бадилля перед збиранням

У період активного росту картопляна рослина витрачає сили на розвиток і наземної частини, і бульб. Якщо залишити бадилля до кінця сезону, поживні речовини будуть розподілятись нерівномірно.

Скошування змушує рослину перенаправити всі ресурси в коренеплоди. Крім того, зрізане бадилля знижує ризик зараження фітофторозом - небезпечним грибковим захворюванням, що знищує урожай буквально за кілька днів.

Шкірка бульб за тиждень після скошування стає твердішою, завдяки чому картопля краще зберігається взимку. Особливо актуально це для середньостиглих і пізніх сортів. Ще один плюс - у сухому ґрунті, який встигає трохи підсохнути за цей час, картопля краще викопується і менше травмується.

На останньому етапі дозрівання картоплі бадилля вже зайве (фото: Freepik)

Коли і як правильно скошувати картопляне бадилля

Найкращий момент для скошування - за 7-10 днів до планованого збору врожаю. Якщо це зробити раніше, бульби можуть не встигнути доформуватись, а пізніше - втратити частину користі.

Орієнтиром може бути жовтіння листя: коли пожовкло понад 70% ботви, пора братися за косу. Не варто залишати скошене бадилля на полі - краще винести його або спалити, адже воно може містити спори хвороб.

Для пізніх сортів важливо встигнути до перших осінніх заморозків - обрізають бадилля за три тижні до можливих морозів. Залишену в ґрунті картоплю не поливають після скошування, щоб не спровокувати загнивання.

Не забувайте: бадилля непридатне для корму тваринам - воно містить токсини, що можуть викликати отруєння.