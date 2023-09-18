Як ЗСУ звільняли Кліщіївку. Інтерактивна карта

Фото: у Центрі стратегічних комунікацій показали, як ЗСУ звільняли Кліщіївку (Getty Images)

Українські військові розпочали шлях у напрямку Кліщіївки Донецької області на початку травня і повністю звільнили село від російських окупантів у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерактивну карту Центра стратегічних комунікацій (Spravdi).

Як зазначають автори карти, Кліщіївка - один із ключових логістичних шляхів постачання армією РФ Бахмута з південного напрямку. Її деокупація дала Силам оборони можливість продовжувати операцію з оточення міста. Звільнення Кліщіївки Донецької області 18 вересня заступник міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Кліщіївки Донецької області, днем раніше про повернення села під контроль Сил оборони повідомляли самі військові. Сьогодні також з'явилося відео одного з боїв за Кліщіївку.