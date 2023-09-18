ua en ru
Пн, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як ЗСУ звільняли Кліщіївку. Інтерактивна карта

Донбас, Понеділок 18 вересня 2023 14:06
UA EN RU
Як ЗСУ звільняли Кліщіївку. Інтерактивна карта Фото: у Центрі стратегічних комунікацій показали, як ЗСУ звільняли Кліщіївку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові розпочали шлях у напрямку Кліщіївки Донецької області на початку травня і повністю звільнили село від російських окупантів у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерактивну карту Центра стратегічних комунікацій (Spravdi).

Як зазначають автори карти, Кліщіївка - один із ключових логістичних шляхів постачання армією РФ Бахмута з південного напрямку. Її деокупація дала Силам оборони можливість продовжувати операцію з оточення міста.

Звільнення Кліщіївки Донецької області

18 вересня заступник міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Кліщіївки Донецької області, днем раніше про повернення села під контроль Сил оборони повідомляли самі військові. Сьогодні також з'явилося відео одного з боїв за Кліщіївку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Бахмут Збройні сили України
NEWS
Уряд звільнив заступників міністра оборони, у тому числі Маляр
Уряд звільнив заступників міністра оборони, у тому числі Маляр
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна