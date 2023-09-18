ua en ru
Пн, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как ВСУ освобождали Клищеевку. Интерактивная карта

Донбасс, Понедельник 18 сентября 2023 14:06
UA EN RU
Как ВСУ освобождали Клищеевку. Интерактивная карта Фото: в Центре стратегических коммуникаций показали, как ВСУ освобождали Клищеевку (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные начали путь в направлении Клищеевки Донецкой области в начале мая и полностью освободили село от российских оккупантов в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интерактивную карту Центра стратегических коммуникаций (Spravdi).

Как отмечают авторы карты, Клищеевка - один из ключевых логистических путей снабжения армией РФ Бахмута с южного направления. Ее деоккупация дала Силам обороны возможность продолжать операцию по окружению города.

Освобождение Клищеевки Донецкой области

18 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освободжение Клищеевки Донецкой области, днем ранее о возвращении села под контроль Сил обороны сообщали сами военные. Сегодня также появилось видео одного из боев за Клищеевку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Бахмут Вооруженные силы Украины
NEWS
Кабмин уволил заместителей министра обороны, в том числе Маляр
Кабмин уволил заместителей министра обороны, в том числе Маляр
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна