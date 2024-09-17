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Як ЗСУ вдалось здійснити новий прорив у Курській області: пояснення експерта

Вівторок 17 вересня 2024 09:19
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Як ЗСУ вдалось здійснити новий прорив у Курській області: пояснення експерта Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прориву Сил оборони України в напрямку Веселого Курської області посприяли декілька факторів. Один із них - щоденні успішні вогневі ураження по ворогу.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в матеріалі РБК-Україна "Раптовий прорив. Як атака РФ у Курській області відкрила новий маневр для ЗСУ".

"Все-таки свою роль відіграла умовна облога ворожого угруповання, починаючи від Тьоткіно і далі на захід до Кореневого. Росіяни намагалися перекинути підкріплення, кидали понтони, але ситуація була складна. Через що вони зважилися на деблокаду у спробі відтіснити ЗСУ. Українські війська відійшли з деяких позицій, але натомість контратакували там, де ворог не чекав", - розповів експерт.

Мусієнко додав, що контрудар на Веселе став можливим не лише через те, що ворог почав атакувати з напрямку Кореневого. До цього українські бійці щодня завдавали ударів, а також послаблювали ворога на цій ділянці.

Бої у Курській області

Операція у Курській області триває більше місяця. Станом на 27 серпня Сили оборони контролювали 1300 квадратних кілометрів й близько сотні населених пунктів.

Згідно з даними джерел РБК-Україна, російський диктатор Володимир Путін доручив військово-політичному керівництву звільнити Курську область до 1 жовтня. Вже 12 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація (РФ) почала контрнаступ у Курській області.

За словами аналітика платформи Deep state Романа Погорілого, російські окупанти потрапили в оточення на одній із ділянок області.

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