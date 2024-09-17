Раптовий прорив. Як атака РФ у Курській області відкрила новий маневр для ЗСУ

Сили оборони України, ймовірно, прорвали нову ділянку російського кордону в Курській області. Цього разу на захід від підконтрольних територій у напрямку населеного пункту Веселе Глушківського району. Що означає черговий прорив і якою може бути мета, – у матеріалі РБК-Україна.

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Що відомо про новий прорив у Курській області

Про новий прорив ще минулого тижня повідомив підрозділ Khorne Group 116-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

"Зайшли в новому місці, на кілометри, в росіюшку... угруповання російських терміновиків у не одну тисячу осіб під загрозою оточення", - йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як техніка проривається через загородження з так званих "зубів дракона", просувається полями, вздовж лісопосадок і заходить в один із населених пунктів.

Повідомляється, що наступ проводиться силами двох штурмових батальйонів. А сам прорив у Khorne Group називають українською версією операції "Багратіон" (звільнення Білорусі від німецької окупації влітку 1944 року).

За даними Інституту вивчення війни (ISW), війська рухаються у напрямку села Веселе, на південний захід від районного центру Глушкове. Українські сили атакують біля населених пунктів Новий Путь, Веселе та Медвеже.

Тим часом "Z-пабліки" встигли повідомити спочатку про перехід Веселого під контроль ЗСУ, а потім нібито про те, що його відбили. Візуальних підтверджень цьому немає, наступальна операція, швидше за все, триває. На карті українського проекту DeepState ця територія відзначена як "сіра зона" площею під 40 кв. кілометрів.

Нова "сіра зона" у напрямку села Веселе (скриншот карти deepstatemap.live)

Те, що спочатку здавалося коротким і неглибоким проривом, переросло в щось набагато небезпечніше для російського контролю в Курській області, пише Forbes. Як зазначає видання, не пізніше суботи українські танки увійшли до Веселого. А в неділю винищувач-бомбардувальник скинув плануючу бомбу JDAM на будівлю у центрі села.

Щодо цього епізоду, в мережі з'явилося відео спільної роботи авіації по контрольному спостережному пункту.

В результаті будівля "склалася" разом з піхотою противника. Також батальйони 225-ї та 33-ї бригад забезпечили захід у ворожий тил, бої продовжуються, зазначають у DeepState. "Отвєточка за полтавське училище зв'язку", - йдеться у підписі до ролика на каналі Khorne Group (мається на увазі ракетний удар 3 вересня, внаслідок якого загинули майже 60 осіб).

Відповідно до повідомлень, російський гарнізон навколо Веселого переважно складається із строковиків. Навпаки, українські сили складаються із загартованих бійців, які наступають за підтримки танків, безпілотників та літаків, наголошує Forbes.

Офіційних підтверджень від Генерального штабу ЗСУ немає. У зведеннях коротко вказують, що загальна операція у Курській області триває.

Що означає прорив на Веселе і чому він став можливим

Веселе знаходиться в тилу російського угруповання, яке з минулого тижня наступає у напрямку Снагості та українського плацдарму в Курській області. Від Веселого до Глушкового, де розташовані понтонні переправи армії РФ, дорогою близько 7,5 км.

Зазначимо, зараз російські війська розгортають свій контрнаступ. З 10 вересня вони відновили контроль над десятком населених пунктів. За даними українських аналітиків, наступ ведеться із чотирьох напрямків.

Докладніше про це - у матеріалі "Росія перейшла у контрнаступ? Що відбувається у Курській області".

За тиждень противник не досяг особливих успіхів. Більше того, Глушковський район продовжує залишатися в так званому "вогневому мішку", де ЗСУ зберігають вогневий контроль з трьох боків, а з четвертої росіянам заважає річка Сейм. За останні тижні Сили оборони знищили там усі мости та стабільно б'ють по понтонах.

Схема контрнаступу РФ з боку Коренево та Глушкове, синім кольором позначена територія під контролем ЗСУ (скриншот картки deepstatemap.live)

За словами співзасновника DeepState Романа Погорілого, тривають активні бої, у тому числі на нових ділянках. Ворог намагається штурмувати західний фланг підконтрольного ЗСУ плацдарму, були "деякі несприятливі моменти", але ситуація динамічна, позиції переходять із рук до рук.

"Після останнього оновлення всі могли побачити "сіру зону" та оточення, так воно і є, росіяни в оточенні … Наші військові ведуть з ними бої, картина дуже цікава, але робити якісь висновки рано. Все змінюється настільки швидко, що тільки встигай обробляти інформацію", - зазначив він у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Не виключено, що російський контрнаступ з боку Кореневого є частиною українського задуму. Принаймні на це натякав президент Володимир Зеленський. За його словами, "все йде за нашим, за українським планом".

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, однією з причин заходу з нового напряму стали контрнаступальні дії противника.

"Все-таки свою роль відіграла умовна облога ворожого угруповання, починаючи від Тьоткіно і далі на захід до Кореневого. Росіяни намагалися перекинути підкріплення, кидали понтони, але ситуація була складна. Через що вони зважилися на деблокаду у спробі відтіснити ЗСУ. Українські війська відійшли з деяких позицій, але натомість контратакували там, де ворог не чекав", – розповів він у розмові з виданням.

Контрудар на Веселе став можливим не тільки тому, що противник атакує з напрямку Коренево. До цього Сили оборони щодня завдавали вогневого ураження та послаблювали його на цій ділянці.

"Щойно здалося, що йому вдається наступати, українські війська атакували з несподіваного напрямку і почали затискати росіян далі", - додав Мусієнко.

Які можливі цілі на новій ділянці

За фактом Сили оборони заходять противнику в тил і вклинюються у фланг. Однією з цілей може бути спроба розрізати вороже угруповання та створити проблеми з півдня. Причому не просто чинити вогневий вплив, а щоб видавити його із займаної території, вважає Мусієнко.

На його думку, через те, що річка Сейм під вогневим контролем ЗСУ, російська армія матиме проблеми з логістикою та перекиданням підкріплень. Це має створити додаткові загрози, які зрештою мають призвести до того, що Україна візьме під контроль весь плацдарм куди "виманювали" ворожі сили.

"Мені здається, це завдання максимум. Завданням мінімум може бути відтягування російських сил з району Кореневого таким чином, щоб послабити тиск на наше угруповання. А також не дати зробити стрімкий прорив або сконцентрувати ресурси для масштабнішого прориву з того напрямку", - зазначив експерт .

Українські сили, ймовірно, намагатимуться взяти під контроль нові території в Курській області або відтягнути на себе частину ворожих військ (фото Getty Images)

Захід на Веселе показує, що Сили оборони мають ресурси для того, щоб створювати як мінімум нові точки напруги. Не виключено, що така тактика покликана змусити ворога відволікти ще більше військ з України.

"Це теж одна з цілей, безумовно. Треба розуміти, коли він веде наступальні дії, то несе більше втрат. І без прориву на Веселе утримання та сковування противника самі по собі змушуватимуть перекидати підрозділи з інших напрямків. Але навіть у версії, якщо нова операція може мати інші завдання, нам вона на користь, тому що в будь-якому випадку відволікатиме на себе ворожі сили", – наголосив Мусієнко.

Щодо того, чи дозволить тактика раптових проривів у результаті знизити темпи російського наступу в Донецькій області, поки оцінювати зарано, вважає співрозмовник.

За ким ініціатива і що буде далі

Через динаміку в Курській області важко зрозуміти, хто саме володіє ініціативою. За словами Романа Погорілого, росіяни не сидять на місці, розгорнулися на різних ділянках, наступають у районі Снагості та повернули під контроль кілька населених пунктів. Але загалом аналітик характеризує ситуацію як паритет.

"Сили оборони теж ведуть роботу, тут уже без деталей. Оперативна тиша довела ефективність. Є місця, де Сили оборони успішно відбивають атаки... Так можна описати весь відрізок по тій "синій зоні" (підконтрольній ЗСУ, - ред.), яку всі можуть бачити, і в сірій зоні. Тут справді паритет, є успішні ділянки наші, є, на жаль, успішні у ворога", – розповів він.

Якщо говорити про Курську область, багато проблем доставляють ворожі вертольоти. Засобів протидії недостатньо, набирає обертів застосування FPV-дронів проти них, але поки не масово і це не панацея. Ще одна проблема – артилерія, яка все зрівнює із землею. Нестача снарядів для контрбатарейної боротьби постійно вносить корективи, зазначив Погорілий.

Олександр Мусієнко схиляється до того, що ініціатива все ж таки за ЗСУ. За його словами, ворог спробує її перехопити і зосередиться на цьому в найближчому майбутньому.

"Я не виключав би, що на якомусь етапі їм це навіть частково вдасться. Але головне, що на сьогодні ініціативою володіють українські війська, і наступ у районі Веселого про це свідчить. Ми відреагували "реактивно" і не просто стали в оборону" , - наголосив експерт.

Факт у тому, що командування знайшло вихід із ситуації і точно не збирається швидко залишати Курську область. Ймовірно, прорив на Веселе – не єдиний козир у рукаві українського Генштабу. Проблема в тому, що під ці козирі треба отримувати необхідне забезпечення від західних партнерів у вигляді зброї та інших ресурсів. І як довго Сили оборони зможуть нав'язувати свою волю на цій ділянці фронту, покаже час.

При підготовці тексту використовувалися: інформація українських та російських Telegram-каналів, аналіз Інституту вивчення війни (ISW), публікація Forbes, заяви президента України Володимира Зеленського, коментарі співзасновника аналітичного проекту DeepState Романа Погорілого та керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка.