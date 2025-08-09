Як зрозуміти, що вам потрібна допомога психолога або коуча: 10 чітких ознак

Переконувати себе, що "ще не так все погано" і у вас просто накопичилася втома - це відмінна риса наших людей. Але приходить момент, коли варто усвідомити, що ви - жива людина, а не робот на автопілоті.

Ось 10 сигналів, які не варто ігнорувати:

Відчуття, що ви застрягли

Зовні все нормально, але всередині - глухий кут. Ніби ходите по колу без виходу.

"Все дратує - навіть дрібниці. Люди, звуки, навіть те, що раніше тішило, зараз викликає роздратування. Немає сил навіть на приємне. Навіть улюблений собака чи кіт - і ті трохи бісять. Запрошення друзів чи поїздки не радують, хочеться просто зникнути з усіх планів. Вам хочеться просто лежати та не існувати", - описує цей стан експерт.

Самокритика стала фоном життя

Думки "Я не заслуговую", "Я не достатньо добрий" звучать, як заїжджена платівка.

Ті самі проблеми повторюються знову і знову

Змінюються люди та обставини, але ситуації у вашому житті не змінюються. Це називається сценарій і його можна змінити.

Труднощі у стосунках

Стосунки не складаються або розвалюються без зрозумілих причин, але є відчуття, що "проблема у мені".

"Ніби щось завжди йде не так. Ви не знаєте, чому, але є підозра, що постійно щось ламаєте саме ви", - додає Віталій Курсік.

Великі цілі є, а руху - не має

Прокрастинація, сумніви, страхи стопорять будь-які починання. І це не лінь, а якийсь внутрішній бар'єр, який не дає рухатися вперед.

Після великих змін залишився емоційний "осад"

Розрив стосунків, переїзд, звільнення чи втрата - навіть якщо все вже позаду, емоції можуть залишатися недопрожитими.

Ви не розумієте, хто ви й чого хочете

Криза ідентичності трапляється не лише в підлітків - дорослі теж іноді гублять себе.

Хочеться зрозуміти себе глибше

Навіть без кризових подій. Просто - щоб жити усвідомленішим й відчувати себе собою.

"Психолог чи коуч - це не лише про "полагодити, коли зламалося". Це ще й про підтримку, розуміння та допомогу побачити нові можливості. Фахівці допоможуть розібратися, знайти, зрозуміти, вийти на інший шлях. Якщо впізнали себе хоча б у 2-3 пунктах - це сигнал, що настав час подбати про свій внутрішній стан", - резюмує Віталій Курсік.