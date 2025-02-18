Як зростуть ціни в Україні: фінансові аналітики оновили прогноз на рік

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують уповільнення зростання цін в Україні протягом найближчого року після того, як у січні інфляція сягнула 12,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

Фінансові аналітики в січні 2025 року погіршили прогноз щодо інфляції до 7,8% протягом найближчих 12 місяців. У грудні вони очікували зростання цін на 7,1%. Населення в січні очікувало інфляцію в 11,0%, що трохи нижче порівняно з груднем (11,3%). Банкіри очікують інфляцію на рівні 9,0%. Прогноз покращено порівняно з жовтнем минулого року (9,2%). Керівники підприємств прогнозують інфляцію на рівні 10,3% (прогноз за листопад).