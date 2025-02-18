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Як зростуть ціни в Україні: фінансові аналітики оновили прогноз на рік

Україна, Вівторок 18 лютого 2025 09:31
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Як зростуть ціни в Україні: фінансові аналітики оновили прогноз на рік Фото: інфляція опуститься нижче 10%, прогнозують фінансові аналітики (
Автор: Олександр Білоус

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують уповільнення зростання цін в Україні протягом найближчого року після того, як у січні інфляція сягнула 12,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

Фінансові аналітики в січні 2025 року погіршили прогноз щодо інфляції до 7,8% протягом найближчих 12 місяців. У грудні вони очікували зростання цін на 7,1%.

Населення в січні очікувало інфляцію в 11,0%, що трохи нижче порівняно з груднем (11,3%).

Банкіри очікують інфляцію на рівні 9,0%. Прогноз покращено порівняно з жовтнем минулого року (9,2%).

Керівники підприємств прогнозують інфляцію на рівні 10,3% (прогноз за листопад).

Як зростуть ціни в Україні: фінансові аналітики оновили прогноз на рік

Прогнози уряду та НБУ

За даними Держстату, споживчі ціни в Україні в січні 2025 року зросли на 1,2%. Річна інфляція прискорилася до 12,9% порівняно з 12,0% у грудні 2024 року.

Нагадаємо, у січні НБУ погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні 2025 року до 8,4%. Погіршення прогнозу на 1,5 п.п. відбулося через подорожчання продовольства через несприятливі погодні умови, перенесення високих виробничих витрат, у т.ч. через диспропорції на ринку праці.

НБУ очікує, що в перші місяці 2025 року інфляція, ймовірно, зростатиме через вплив як тимчасових чинників, зокрема ефектів низьких торішніх врожаїв, так і фундаментальних, насамперед тиску з боку виробничих витрат бізнесу.

Як заявили Мінекономіки, головною причиною прискорення зростання цін в Україні було підвищення тарифів на електроенергію після російських атак. Додатковим фактором був поганий урожай 2024 року.

Як зазначили в міністерстві, загалом протягом 2024 року цінова динаміка була прийнятною, і "прискорення інфляції до 12% річних наприкінці року було лише питанням часу з огляду на те, що війна триває і завдає колосальної шкоди економіці".

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