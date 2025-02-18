Как вырастут цены в Украине: финансовые аналитики обновили прогноз на год
Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают замедления роста цен в Украине в течение ближайшего года после того, как в январе инфляция достигла 12,9%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.
Финансовые аналитики в январе 2025 года ухудшили прогноз по инфляции до 7,8% в течение ближайших 12 месяцев. В декабре они ожидали рост цен на 7,1%.
Население в январе ожидало инфляцию в 11,0%, что немного ниже по сравнению с декабрем (11,3%).
Банкир ожидают инфляцию на уровне 9,0%. Прогноз улучшен по сравнению с октябрем прошлого года (9,2%).
Руководители предприятий прогнозируют инфляцию на уровне 10,3% (прогноз за ноябрь).
Прогнозы правительства и НБУ
По данным Госстата, потребительские цены в Украине в январе 2025 года выросли на 1,2%. Годовая инфляция ускорилась до 12,9% по сравнению с 12,0% в декабре 2024 года.
Напомним, в январе НБУ ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,4%. Ухудшение прогноза на 1,5 п.п. произошло из-за подорожания продовольствия из-за неблагоприятных погодных условий, переноса высоких производственных затрат, в т.ч. из-за диспропорций на рынке труда.
НБУ ожидает, что в первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, будет расти из-за влияния как временных факторов, в частности эффектов низких прошлогодних урожаев, так и фундаментальных, прежде всего давления со стороны производственных затрат бизнеса.
Как заявили Минэкономики, главной причиной ускорения роста цен в Украине было повышение тарифов электроэнергию после российских атак. Дополнительным фактором был плохой урожай 2024 года.
Как отметили в министерстве, в целом в течение 2024 года ценовая динамика была приемлемой и "ускорение инфляции до 12% годовых в конце года было лишь вопросом времени, учитывая, что война продолжается и наносит колоссальный ущерб экономике".