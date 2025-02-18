Как вырастут цены в Украине: финансовые аналитики обновили прогноз на год

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают замедления роста цен в Украине в течение ближайшего года после того, как в январе инфляция достигла 12,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

Финансовые аналитики в январе 2025 года ухудшили прогноз по инфляции до 7,8% в течение ближайших 12 месяцев. В декабре они ожидали рост цен на 7,1%. Население в январе ожидало инфляцию в 11,0%, что немного ниже по сравнению с декабрем (11,3%). Банкир ожидают инфляцию на уровне 9,0%. Прогноз улучшен по сравнению с октябрем прошлого года (9,2%). Руководители предприятий прогнозируют инфляцию на уровне 10,3% (прогноз за ноябрь).