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Як зросте мінімальна зарплата в Україні: прогноз Мінфіну на три роки

Фото: мінімальна зарплата в Україні зросте у 2024 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів України прогнозує поступове зростання рівня мінімальної зарплати, яка була заморожена у 2023 році через війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку Мінфіну до оцінки місцевих бюджетів, яку оприлюднила Сумська ОДА.

Мінфін рекомендує місцевій владі враховувати при підготовці бюджетів наступні соціальні стандарти:

прогнозний розмір мінімальної заробітної плати:

  • з 01 січня 2024 року - 7 100 грн, з 01 липня 2024 року - 8 000 грн;
  • з 01 січня 2025 року - 8 370 грн;
  • з 01 січня 2026 року - 8 956 грн;

прогнозний посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

  • з 01 січня 2024 року - 3 195 грн, з 01 липня 2024 року - 3 600 грн;
  • з 01 січня 2025 року - 3 766 грн;
  • з 01 січня 2026 року - 4 030 грн;

прожитковий мінімум:

Показник

2024 рік

2025 рік

2026 рік

на одну особу, грн

2 920

3 183

3 431

для дітей віком до 6 років, грн

2 563

2 794

3 012

для дітей віком від 6 до 18 років, грн

3 196

3 484

3 756

для працездатних осіб, грн

3 028

3 301

3 558

для осіб, які втратили працездатність, грн

2 361

2 573

2 774

Крім того, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв пропонується збільшити в середньому у 2024 році на коефіцієнт 1,125, у 2025 році - на 1,086, у 2026 році - на 1,071.

Мінімалка під час війни

Мінімальна зарплата в Україні не змінювалися з 1 жовтня 2022 року та становить  6700 гривень.

Міністерство економіки пропонує збільшити в держбюджеті 2024 року мінімальну зарплату до 7 651 гривень.

Також пропонується підняти розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС - 3 443 гривень (наразі цей показник складає 2893 гривень; станом на сьогодні його "заморожено" на рівні 1 грудня 2021 року).

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Мінімальна зарплатаМіністерство фінансів України