Як зросте мінімальна зарплата в Україні: прогноз Мінфіну на три роки

Мінфін рекомендує місцевій владі враховувати при підготовці бюджетів наступні соціальні стандарти:

прогнозний розмір мінімальної заробітної плати:

з 01 січня 2024 року - 7 100 грн, з 01 липня 2024 року - 8 000 грн;

з 01 січня 2025 року - 8 370 грн;

з 01 січня 2026 року - 8 956 грн;

прогнозний посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 01 січня 2024 року - 3 195 грн, з 01 липня 2024 року - 3 600 грн;

з 01 січня 2025 року - 3 766 грн;

з 01 січня 2026 року - 4 030 грн;

прожитковий мінімум:

Показник 2024 рік 2025 рік 2026 рік на одну особу, грн 2 920 3 183 3 431 для дітей віком до 6 років, грн 2 563 2 794 3 012 для дітей віком від 6 до 18 років, грн 3 196 3 484 3 756 для працездатних осіб, грн 3 028 3 301 3 558 для осіб, які втратили працездатність, грн 2 361 2 573 2 774

Крім того, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв пропонується збільшити в середньому у 2024 році на коефіцієнт 1,125, у 2025 році - на 1,086, у 2026 році - на 1,071.

Мінімалка під час війни

Мінімальна зарплата в Україні не змінювалися з 1 жовтня 2022 року та становить 6700 гривень.

Міністерство економіки пропонує збільшити в держбюджеті 2024 року мінімальну зарплату до 7 651 гривень.

Також пропонується підняти розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС - 3 443 гривень (наразі цей показник складає 2893 гривень; станом на сьогодні його "заморожено" на рівні 1 грудня 2021 року).