Як зросте мінімальна зарплата в Україні: прогноз Мінфіну на три роки

Міністерство фінансів України прогнозує поступове зростання рівня мінімальної зарплати, яка була заморожена у 2023 році через війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку Мінфіну до оцінки місцевих бюджетів, яку оприлюднила Сумська ОДА.
Мінфін рекомендує місцевій владі враховувати при підготовці бюджетів наступні соціальні стандарти:
прогнозний розмір мінімальної заробітної плати:
прогнозний посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:
прожитковий мінімум:
|
Показник
|
2024 рік
|
2025 рік
|
2026 рік
|
на одну особу, грн
|
2 920
|
3 183
|
3 431
|
для дітей віком до 6 років, грн
|
2 563
|
2 794
|
3 012
|
для дітей віком від 6 до 18 років, грн
|
3 196
|
3 484
|
3 756
|
для працездатних осіб, грн
|
3 028
|
3 301
|
3 558
|
для осіб, які втратили працездатність, грн
|
2 361
|
2 573
|
2 774
Крім того, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв пропонується збільшити в середньому у 2024 році на коефіцієнт 1,125, у 2025 році - на 1,086, у 2026 році - на 1,071.
Мінімальна зарплата в Україні не змінювалися з 1 жовтня 2022 року та становить 6700 гривень.
Міністерство економіки пропонує збільшити в держбюджеті 2024 року мінімальну зарплату до 7 651 гривень.
Також пропонується підняти розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС - 3 443 гривень (наразі цей показник складає 2893 гривень; станом на сьогодні його "заморожено" на рівні 1 грудня 2021 року).