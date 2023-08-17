Как вырастет минимальная зарплата в Украине: прогноз Минфина на три года

Министерство финансов Украины прогнозирует постепенный рост уровня минимальной зарплаты, замороженной в 2023 году из-за войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку Минфина к оценке местных бюджетов, обнародованную Сумской ОГА.
Минфин рекомендует местным властям учитывать при подготовке бюджетов следующие социальные стандарты:
прогнозный размер минимальной заработной платы:
прогнозный должностной оклад работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки:
прожиточный минимум:
|
Показатель
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
на одного человека, грн
|
2 920
|
3 183
|
3 431
|
для детей до 6 лет, грн
|
2 563
|
2 794
|
3 012
|
для детей от 6 до 18 лет, грн
|
3 196
|
3 484
|
3 756
|
для трудоспособных лиц, грн
|
3028
|
3 301
|
3 558
|
для лиц, потерявших трудоспособность, грн
|
2 361
|
2 573
|
2 774
Кроме того, расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей предлагается увеличить в среднем в 2024 году на коэффициент 1,125, в 2025 году – на 1,086, в 2026 году – на 1,071.
Минимальная зарплата в Украине не изменялась с 1 октября 2022 года и составляет 6700 гривен.
Министерство экономики предлагает увеличить в госбюджете 2024 года минимальную зарплату до 7 651 гривен.
Также предлагается поднять размер должностного оклада работника І тарифного разряда ЕТС - 3 443 гривен (сейчас этот показатель составляет 2893 гривен; по состоянию на сегодняшний день он "заморожен" на уровне 1 декабря 2021 года).