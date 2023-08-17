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Как вырастет минимальная зарплата в Украине: прогноз Минфина на три года

Фото: минимальная зарплата в Украине вырастет в 2024 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины прогнозирует постепенный рост уровня минимальной зарплаты, замороженной в 2023 году из-за войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку Минфина к оценке местных бюджетов, обнародованную Сумской ОГА.

Минфин рекомендует местным властям учитывать при подготовке бюджетов следующие социальные стандарты:

прогнозный размер минимальной заработной платы:

  • с 01 января 2024 года – 7 100 грн, с 01 июля 2024 года – 8 000 грн;
  • с 01 января 2025 года – 8 370 грн;
  • с 01 января 2026 года – 8 956 грн;

прогнозный должностной оклад работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки:

  • с 01 января 2024 года – 3 195 грн, с 01 июля 2024 года – 3 600 грн;
  • с 01 января 2025 года – 3 766 грн;
  • с 01 января 2026 года – 4 030 грн;

прожиточный минимум:

Показатель

2024 год

2025 год

2026 год

на одного человека, грн

2 920

3 183

3 431

для детей до 6 лет, грн

2 563

2 794

3 012

для детей от 6 до 18 лет, грн

3 196

3 484

3 756

для трудоспособных лиц, грн

3028

3 301

3 558

для лиц, потерявших трудоспособность, грн

2 361

2 573

2 774

Кроме того, расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей предлагается увеличить в среднем в 2024 году на коэффициент 1,125, в 2025 году – на 1,086, в 2026 году – на 1,071.

Минималка во время войны

Минимальная зарплата в Украине не изменялась с 1 октября 2022 года и составляет 6700 гривен.

Министерство экономики предлагает увеличить в госбюджете 2024 года минимальную зарплату до 7 651 гривен.

Также предлагается поднять размер должностного оклада работника І тарифного разряда ЕТС - 3 443 гривен (сейчас этот показатель составляет 2893 гривен; по состоянию на сегодняшний день он "заморожен" на уровне 1 декабря 2021 года).

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Минимальная зарплатаМинистерство финансов Украины