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Як зросте курс долара у 2025 році: прогнози банкірів та фінансових аналітиків

Фото: Курс долара у 2025 році може зрости до 45,9 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Кисляк, Олександр Білоус

Курс долара до гривні за 2024 рік підвищився на 10,7%. У 2025 році прогнозується зростання курсу ще на 9,2%.

За очікуваннями банкірів, фінансових аналітиків, курс долара зростатиме у 2025 році приблизно такими ж темпами, як і минулого. Середнє значення на грудень становить 45,9 грн/долар. Прогнози коливаються від 45 до 48 грн/долар.

При цьому середній курс протягом 2025 року очікується на рівні 44,2 грн/долар.

У матеріалі були використані коментарі: інвесткомпанії Dragon Capital, інвесткомпанії ICU, Ощадбанку, Райффайзен Банку, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій; співзасновника робо-едвайзера HUG'S та екс-співвласника інвесткомпанії Capital Times Еріка Наймана; співзасновника First Kyiv Investment Club, викладача Единбурзької бізнес-школи Івана Компана; президента інвестгрупи "Універ" Тараса Козака; фінансового аналітика Андрія Шевчишина, а також публічні прогнози уряду (Міністерства фінансів, Міністерства економіки), Національного банку України, Міжнародного валютного фонду.

Нагадаємо, офіційний курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. Курс продовжив зростання на початку 2025 року.

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара за 2024 рік зріс на 11,2% до 42,07 гривень.

Готівковий курс у січні 2025 року вже наблизився до рівня 43 гривні.

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