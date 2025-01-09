Как вырастет курс доллара в 2025 году: прогнозы банкиров и финансовых аналитиков

По ожиданиям банкиров, финансовых аналитиков, курс доллара будет расти в 2025 году примерно такими же темпами, как и в прошлом. Среднее значение на декабрь составляет 45,9 грн/доллар. Прогнозы колеблются от 45 до 48 грн/доллар.

При этом средний курс в течение 2025 года ожидается на уровне 44,2 грн/доллар.

В материале были использованы комментарии: инвесткомпании Dragon Capital, инвесткомпании ICU, Ощадбанка, Райффайзен Банка, Института экономических исследований и политических консультаций; соучредителя робо-эдвайзера HUG'S и экс-совладельца инвесткомпании Capital Times Эрика Наймана; соучредителя First Kyiv Investment Club, преподавателя Эдинбургской бизнес-школы Ивана Компана; президента инвестгруппы "Универ" Тараса Козака; финансового аналитика Андрея Шевчишина, а также публичные прогнозы правительства (Министерства финансов, Министерства экономики), Национального банка Украины, Международного валютного фонда.