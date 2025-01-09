Курс в обмінниках наближається до позначки 43 гривні

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Долар дорожчає слідом за міжбанківським валютним ринком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 9 січня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 42,85 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 44,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 42,35 гривень, євро по 43,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 42,31-42,36 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара до гривні. Долар четвертий історичний максимум поспіль.

Офіційний курс на 9 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2361 гривень за 1 долар (+0,0064 грн).

Попередній максимум був 8 січня 2024 року - 42,2297 гривень за 1 долар.

Офіційний курс євро становитиме 43,4272 гривень за 1 євро (-0,4495 грн).

Прогноз на 2025 рік

За прогнозами урядовців та фінансових аналітиків, курс долара зростатиме у 2025 році. Середнє значення очікувань на кінець року становить на грудень 45,9 грн/долар. Прогнози коливаються від 45 до 48 грн/долар.

При цьому середній курс протягом 2025 року очікується на рівні 44,2 грн/долар.