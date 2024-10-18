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Як зростатимуть зарплати українців: керівники підприємств розкрили плани

Фото: Зарплати українців зростатимуть, прогнозує бізнес (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств прогнозують зростання зарплат у найближчі 12 місяців. Однак очікування щодо збільшення продовжують послаблюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за ІІІ квартал 2024 року.

За даними опитування, респонденти очікують нижчі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей - 52,9 % (у ІІ кварталі 2024 року - 54,8% у І кварталі - 62,6%).

Найвищі очікування:

  • за видами економічної діяльності - у підприємств сільського господарства;
  • за розміром - у великих підприємств;
  •  за напрямом діяльності - у підприємств, що здійснюють лише імпортні операції;
  •  за регіонами - у підприємств Вінницької області.

Найнижчі очікування:

  • за видами економічної діяльності - у підприємств добувної промисловості;
  •  за розміром - у малих підприємств;
  • за напрямом діяльності - у підприємств, що працюють виключно на внутрішньому ринку;
  • за регіонами - у підприємств Сумської області.

Квартальне опитування проводилося з 31 липня до 28 серпня 2024 року. В опитуванні взяли участь 665 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

 

Нагадаємо, номінальні зарплати в Україні зростають високими темпами. Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у другому кварталі 2024 року на 22,1% до 20 964 гривень. Водночас, за даними НБУ, зростання реальних зарплат уповільнилося через високу інфляцію.

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