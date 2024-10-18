Як зростатимуть зарплати українців: керівники підприємств розкрили плани

За даними опитування, респонденти очікують нижчі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей - 52,9 % (у ІІ кварталі 2024 року - 54,8% у І кварталі - 62,6%).

Найвищі очікування:

за видами економічної діяльності - у підприємств сільського господарства;

за розміром - у великих підприємств;

за напрямом діяльності - у підприємств, що здійснюють лише імпортні операції;

за регіонами - у підприємств Вінницької області.

Найнижчі очікування:

за видами економічної діяльності - у підприємств добувної промисловості;

за розміром - у малих підприємств;

за напрямом діяльності - у підприємств, що працюють виключно на внутрішньому ринку;

за регіонами - у підприємств Сумської області.

Квартальне опитування проводилося з 31 липня до 28 серпня 2024 року. В опитуванні взяли участь 665 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.