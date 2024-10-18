Как будут расти зарплаты украинцев: руководители предприятий раскрыли планы

По данным опроса, респонденты ожидают более низкие темпы роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов – 52,9% (во ІІ квартале 2024 года – 54,8% в І квартале – 62,6%).

Самые высокие ожидания:

по видам экономической деятельности – у предприятий сельского хозяйства;

по размеру – у крупных предприятий;

по направлению деятельности – у предприятий, осуществляющих только импортные операции;

по регионам – у предприятий Винницкой области.

Самые низкие ожидания:

по видам экономической деятельности – у предприятий добывающей промышленности;

по размеру – у малых предприятий;

по направлению деятельности – у предприятий, работающих исключительно на внутреннем рынке;

по регионам – у предприятий Сумской области.

Квартальный опрос проводился с 31 июля по 28 августа 2024 года. В опросе приняло участие 665 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.