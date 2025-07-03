Як зростатимуть виплати з Пенсійного фонду України: план на три роки

Бюджет Пенсійного фонду

Нагадаємо, загальний обсяг доходів у проєкті бюджету ПФУ України на 2025 рік визначено в сумі 904,8 млрд гривень, з урахуванням залишку коштів на початок року - 910,2 млрд гривень.

Загальну суму видатків у проєкті бюджету ПФУ на 2025 рік визначено на рівні 908,2 млрд гривень.

До бюджету Пенсійного фонду України за 2024 рік з усіх джерел фінансування надійшло 856,1 млрд гривень. Це на 79,0 млрд гривень більше, ніж у 2023 році. ПФУ спрямував на виплату пенсій у 2024 році 736,4 млрд гривень. Це на 9,6% (на 64,4 млрд гривень) більше, ніж у 2023 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.