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Как будут расти выплаты из Пенсионного фонда Украины: план на три года

Фото: пенсии украинцев будут умеренно расти в 2026-2028 годах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации 2026-2028 годы ожидает умеренный рост расходов Пенсионного фонда Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 27 июня 2025 года № 774.

Ожидается, что расходы ПФУ вырастут:

  • в 2026 году - на 7,2% до 973,3 млрд гривен,
  • в 2027 году - на 9,3% 1,064 трлн гривен,
  • в 2028 году - на 12,2% до 1,194 трлн гривен.

В документе среднесрочные показатели Пенсионного фонда Украины на 2026-2028 годы формировались на основании действующих законодательных норм, влияющих на доходы и расходы бюджета фонда.

"Указанные показатели могут быть уточнены в связи с введением пенсионной реформы и реформы системы социального страхования, а также в случае изменения макроэкономических показателей, политической и экономической ситуации", - говорится в декларации.

Умеренные планы реформ

Согласно декларации, правительство планирует в 2026-2028 годах

  • обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования пенсионных выплат, назначенных в соответствии с законодательством, и ежегодного проведения индексации пенсий с 1 марта;
  • принятие мер для внедрения пенсионной реформы, которая будет предусматривать упорядочение системы пенсионного обеспечения с целью усиления ее справедливости и определения единых подходов к начислению страховых пенсий для всех категорий граждан;
  • создание необходимых предпосылок для введения второго уровня пенсионной системы.

 

 

Бюджет Пенсионного фонда

Напомним, общий объем доходов в проекте бюджета ПФУ Украины на 2025 год определен в сумме 904,8 млрд гривен, с учетом остатка средств на начало года - 910,2 млрд гривен.

Общая сумма расходов в проекте бюджета ПФУ на 2025 год определена на уровне 908,2 млрд гривен.

В бюджет Пенсионного фонда Украины за 2024 год из всех источников финансирования поступило 856,1 млрд гривен. Это на 79,0 млрд гривен больше, чем в 2023 году. ПФУ направил на выплату пенсий в 2024 году 736,4 млрд гривен. Это на 9,6% (на 64,4 млрд гривен) больше, чем в 2023 году.

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