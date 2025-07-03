Как будут расти выплаты из Пенсионного фонда Украины: план на три года

Бюджет Пенсионного фонда

Напомним, общий объем доходов в проекте бюджета ПФУ Украины на 2025 год определен в сумме 904,8 млрд гривен, с учетом остатка средств на начало года - 910,2 млрд гривен.

Общая сумма расходов в проекте бюджета ПФУ на 2025 год определена на уровне 908,2 млрд гривен.

В бюджет Пенсионного фонда Украины за 2024 год из всех источников финансирования поступило 856,1 млрд гривен. Это на 79,0 млрд гривен больше, чем в 2023 году. ПФУ направил на выплату пенсий в 2024 году 736,4 млрд гривен. Это на 9,6% (на 64,4 млрд гривен) больше, чем в 2023 году.

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