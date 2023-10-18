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Як зростатимуть ціни в Україні протягом наступного року: прогноз бізнесу

Фото: Ціни в Україні протягом наступних 12 місяців зростуть на 15% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств очікують зростання споживачів у наступні 12 місяців на рівні 14,8%. Поліпшення інфляційних очікувань триває четвертий квартал поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за III квартал 2023 року.

При цьому II кварталі 2023 року бізнес очікував на інфляцію 15,7%, у I кварталі - 20,7%, у IV кварталі 2022 року 23,3%.

За даними опитування, воєнні дії - основний фактор, що і надалі впливатиме на зростання цін.

Квартальне опитування проводилося з 31 липня по 29 серпня 2023 року. В опитуванні взяли участь 652 підприємства із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Криму, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Нагадаємо, у 2022 році інфляція в Україні прискорилася до 26,6%. У вересні 2023 року інфляція зменшилася до 7,1%.

НБУ в липні значно покращив прогноз щодо інфляції . НБУ очікує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 10,6%.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що центробанк наприкінці жовтня додатково покращить прогноз щодо інфляції на 2023 рік.

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