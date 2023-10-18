Як зростатимуть ціни в Україні протягом наступного року: прогноз бізнесу

При цьому II кварталі 2023 року бізнес очікував на інфляцію 15,7%, у I кварталі - 20,7%, у IV кварталі 2022 року 23,3%.

За даними опитування, воєнні дії - основний чинник, що і надалі впливатиме на зростання цін.

Квартальне опитування проводилося з 31 липня до 29 серпня 2023 року. В опитуванні взяли участь 652 підприємства із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Криму, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.