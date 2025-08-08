ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как будут расти цены в Украине: Кабмин обновил прогноз до 2028 года

Украина, Пятница 08 августа 2025 11:25
UA EN RU
Как будут расти цены в Украине: Кабмин обновил прогноз до 2028 года Фото: цены в Украине в следующем году вырастут на 9-10% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Рост цен в Украине постепенно замедлится. Но в следующем году инфляция будет достаточно высокой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 6 августа 2025 г. № 946.

Постановлением одобрен Прогноз экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы и основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины.

Прогноз содержит два сценария развития событий: оптимистический, который содержит "предположение о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2026 года", и пессимистический - с продолжением полномасштабной агрессии России.

По первому сценарию инфляция (декабрь к декабрю) составит:

  • 2026 год - 8,6%,
  • 2027 год - 5,9%,
  • 2028 год - 5,3%.

По второму сценарию зарплата составит:

  • 2026 год - 9,9%,
  • 2027 год - 9,4%,
  • 2028 год - 7,5%.

Как будут расти цены в Украине: Кабмин обновил прогноз до 2028 года

Действующий прогноз правительства на 2025 год предусматривает инфляцию декабрь к декабрю на уровне 9,5%.

Инфляция в Украине

Потребительская инфляция в Украине в июне 2025 года замедлилась до 14,3%.

НБУ в июле пересмотрел прогноз общей инфляции на 2025 год - теперь она ожидается на уровне 9,7% (ранее прогнозировали более низкий показатель - 8,7%). В 2026 году снижение продолжится - до 6,6%, а к целевому уровню в 5% инфляция вернется только в 2027 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Инфляция в Украине
Новости
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики