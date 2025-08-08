Как будут расти цены в Украине: Кабмин обновил прогноз до 2028 года

Фото: цены в Украине в следующем году вырастут на 9-10% (Getty Images)

Рост цен в Украине постепенно замедлится. Но в следующем году инфляция будет достаточно высокой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 6 августа 2025 г. № 946.

Постановлением одобрен Прогноз экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы и основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины. Прогноз содержит два сценария развития событий: оптимистический, который содержит "предположение о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2026 года", и пессимистический - с продолжением полномасштабной агрессии России. По первому сценарию инфляция (декабрь к декабрю) составит: 2026 год - 8,6%,

2027 год - 5,9%,

2028 год - 5,3%. По второму сценарию зарплата составит: 2026 год - 9,9%,

2027 год - 9,4%,

2028 год - 7,5%. Действующий прогноз правительства на 2025 год предусматривает инфляцию декабрь к декабрю на уровне 9,5%.