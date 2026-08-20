УЗД безкоштовно: де знайти медзаклад і що потрібно для обстеження

Головне: УЗД за призначенням лікаря можна пройти безкоштовно , якщо медзаклад має договір із НСЗУ та необхідне обладнання.

, якщо медзаклад має договір із НСЗУ та необхідне обладнання. Для обстеження потрібне електронне направлення і звернення до закладу, який надає відповідну послугу.

і звернення до закладу, який надає відповідну послугу. Знайти найближчий медзаклад можна через Електронну карту місць надання послуг із медичної допомоги або за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77.

місць надання послуг із медичної допомоги або за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77. Якщо пацієнта госпіталізують планово чи екстрено, необхідні обстеження, зокрема УЗД, проводять у лікарні без окремого е-направлення.

Де можна безкоштовно пройти УЗД

Ультразвукове дослідження входить до пакета "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".

Тому безоплатно пройти УЗД можна у поліклініці або діагностичному центрі, який має необхідне обладнання та уклав договір із НСЗУ.

Важливо, щоб медзаклад надавав саме ту послугу, яка зазначена в електронному направленні.

Як знайти медзаклад для УЗД

Знайти найближчу лікарню або діагностичний центр можна за допомогою Електронної карти місць надання послуг із медичної допомоги.

Для цього потрібно:

Перейти до електронної карти. У фільтрах ліворуч вибрати область, громаду або населений пункт. У фільтрах праворуч у полі "Назва послуги" ввести код або назву послуги, зазначену в електронному направленні. Переглянути список медзакладів, які надають необхідну послугу, та їхні контакти. Зателефонувати до обраного закладу та записатися на обстеження.

Детальна інструкція щодо користування фільтрами розміщена внизу сторінки електронної карти.

Що потрібно для безкоштовного УЗД

Для проходження обстеження за Програмою медичних гарантій потрібні:

електронне направлення від лікаря ;

; звернення до медичного закладу, який має договір із НСЗУ на відповідну послугу.

Якщо в обраному закладі немає необхідного обладнання або він не має договору з НСЗУ на потрібну послугу, безоплатне обстеження там провести не зможуть.

Як знайти лікарню через НСЗУ

Якщо самостійно знайти потрібний медзаклад не вдається, можна звернутися до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Оператор допоможе знайти найближчі медзаклади, де можна отримати необхідну медичну послугу.

Коли направлення на УЗД не потрібне

Якщо пацієнта планово або екстрено госпіталізують, усі необхідні обстеження, зокрема УЗД, проводять у цій лікарні в межах відповідного пакета медичної допомоги. У такому випадку окреме електронне направлення на обстеження не потрібне.