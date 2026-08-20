УЗД безкоштовно: де знайти медзаклад і що потрібно для обстеження

УЗД, яке призначив лікар, можна пройти безоплатно в медичному закладі, що має відповідне обладнання та договір із Національною службою здоров'я України (НСЗУ). Для цього пацієнту знадобиться електронне направлення.
РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОЗ у Facebook розповідає, де знайти медзаклад, який надає таку послугу, та як записатися на обстеження.
Головне:
Ультразвукове дослідження входить до пакета "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".
Тому безоплатно пройти УЗД можна у поліклініці або діагностичному центрі, який має необхідне обладнання та уклав договір із НСЗУ.
Важливо, щоб медзаклад надавав саме ту послугу, яка зазначена в електронному направленні.
Знайти найближчу лікарню або діагностичний центр можна за допомогою Електронної карти місць надання послуг із медичної допомоги.
Для цього потрібно:
Детальна інструкція щодо користування фільтрами розміщена внизу сторінки електронної карти.
Для проходження обстеження за Програмою медичних гарантій потрібні:
Якщо в обраному закладі немає необхідного обладнання або він не має договору з НСЗУ на потрібну послугу, безоплатне обстеження там провести не зможуть.
Якщо самостійно знайти потрібний медзаклад не вдається, можна звернутися до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
Оператор допоможе знайти найближчі медзаклади, де можна отримати необхідну медичну послугу.
Якщо пацієнта планово або екстрено госпіталізують, усі необхідні обстеження, зокрема УЗД, проводять у цій лікарні в межах відповідного пакета медичної допомоги. У такому випадку окреме електронне направлення на обстеження не потрібне.
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