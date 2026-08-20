УЗИ бесплатно: где найти медучреждение и что нужно для обследования

УЗИ, назначенное врачом, можно пройти беcплатно в медицинском учреждении, имеющем соответствующее оборудование и договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Для этого пациенту понадобится электронное направление.
РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook рассказывает, где найти медучреждение, которое предоставляет такую услугу, и как записаться на обследование.
Главное:
Ультразвуковое исследование входит в пакет " Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".
Поэтому бесплатно пройти УЗИ можно в поликлинике или диагностическом центре, который имеет необходимое оборудование и заключил договор с НСЗУ.
Важно, чтобы медучреждение оказывало именно ту услугу, которая указана в электронном направлении.
Найти ближайшую больницу или диагностический центр можно с помощью электронной карты мест предоставления услуг по медицинской помощи.
Для этого нужно:
Подробная инструкция по использованию фильтров находится внизу страницы электронной карты.
Для прохождения обследования по Программе медицинских гарантий требуются:
Если в выбранном заведении нет необходимого оборудования или у него нет договора с НСЗУ на нужную услугу, бесплатное обследование там провести не смогут.
Если самостоятельно найти нужное медучреждение не удается, можно обратиться в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 .
Оператор поможет найти ближайшие медучреждения, где можно получить необходимую медицинскую услугу.
Если пациента планово или экстренно госпитализируют, все необходимые обследования, в частности, УЗИ, проводят в этой больнице в пределах соответствующего пакета медицинской помощи. В таком случае отдельное электронное направление на обследование не требуется.
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