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Как сделать яркую обувь изюминкой образа: лайфхаки от стилиста

Вторник 08 июля 2025 15:41
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Как сделать яркую обувь изюминкой образа: лайфхаки от стилиста Как носить летом обувь ярких оттенков (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова
Эксперт: Елена Шевченко

Яркая обувь легко может стать главным акцентом в любом образе - главное правильно ее подать. Всего несколько простых приемов помогут сделать цветные туфли, босоножки или кеды изюминкой лука, не нарушая гармонии и стиля.

РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram стилиста Елены Шевченко решило подробнее рассказать, как правильно это сделать.

Как стильно сочетать цветную обувь

Цветная обувь - яркий акцент в любом образе. Но чтобы она выглядела уместно и гармонично, важно правильно его вписать в лук.

Вот несколько проверенных стилистических приемов, которые помогут сделать ваш образ завершенным и стильным.

1. В тон головного убора

Самый простой и эффективный способ - сочетать цветную обувь с аксессуаром на голове. Это может быть шляпа, кепка, панама, берет или даже декоративный обруч. Такой подход добавляет стильный акцент в образ и точно выделяет из серой толпы.

2. Низ в тон к обуви

Если вы носите цветные туфли, кеды или босоножки, попробуйте подобрать к ним брюки, юбку или шорты в таком же или близком оттенке. Даже базовый верх будет выглядеть в этом случае интересно и продуманно.

3. Платок - ваш друг

Платок под оттенок обуви - универсальная фишка. Его можно повязать на сумку, использовать в качестве ремня или носить на шее или волосах. Это стильный акцент, который собирает образ в единое целое.

4. Верх в тон обуви

Еще один действенный лайфхак - дополнить обувь топом, футболкой или легкой рубашкой. Такой цветовой баланс визуально структурирует силуэт и выглядит гармонично.

5. Монохром - беспроигрышный вариант

Полностью однотонный образ - тренд, который никогда не выходит из моды. Если обувь имеет такой же цвет, как остальная одежда, она становится логическим продолжением образа и выглядит стильно без всяких усилий.

Куда можно надеть яркую обувь

Яркие туфли, босоножки, сандалии или кеды - отличное решение для вечерних выходов, встреч с друзьями, street style-фотосессий или путешествий. Но даже в деловом дрескоде можно добавить цвет, если выбрать обувь сдержанного фасона и соединить его с нейтральным костюмом.

Стили, в которые легко вписывается яркая обувь:

  • Smart casual - яркие лоферы или мюли + базовый костюм
  • Sport chic - кеды цвета фуксии + трикотажное платье
  • Boho - сандалии с этническими акцентами
  • Minimal chic - цветные лодочки + белый тотал-лук.

Яркая обувь - это не риск, а возможность освежить любой образ. Главное - помнить о балансе и не бояться экспериментировать. Даже один яркий штрих может изменить все в образе.

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