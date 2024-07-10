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Як знизити ризик виникнення меланоми: 5 порад від онколога

Середа 10 липня 2024 15:15
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Як знизити ризик виникнення меланоми: 5 порад від онколога Меланома - злоякісна пухлина шкіри (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Ще 30-40 років тому меланома - злоякісна пухлина шкіри - була рідкісним захворюванням. Нині ж середньорічний темп приросту захворюваності становить 5%.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкології Запорізького державного медико-фармацевтичного університету Олексій Ковальов.

Як знизити ризик виникнення меланоми

За словами експерта, серед загальних рекомендацій, що можуть допомогти знизити ризик виникнення меланоми, варто згадати основні.

Уникати ультрафіолетового опромінення - особливо в дитячому та підлітковому віці (у школах, на спортивних та ігрових майданчиках).

Не допускати сонячних опіків - для цього слід "комбінувати" методи захисту від сонця:

  • перебувати в тіні
  • носити сонцезахисний одяг та сонцезахисні окуляри (з фільтром від ультрафіолетових променів)
  • регулярно використовувати сонцезахисні креми (важливо, аби вони мали високий рівень захисту, були стійкими до світла, нагрівання та води, не проникали через роговий шар шкіри та не викликали подразнення)

"Також необхідно пам'ятати, що сонцезахисні креми працюють недовго, тож їх періодично треба наносити повторно", - уточнив завідувач кафедри онкології.

Аби вберегти здоров'я, він рекомендував також:

  • самостійно регулярно оглядати шкіру
  • своєчасно видаляти аномальні шкірні невуси
  • не відвідувати солярій

Кому з військових меланома загрожує найбільше

Ковальов розповів, що серед військових найбільша захворюваність на меланому спостерігається:

  • у військово-повітряних силах
  • на флоті
  • у морській піхоті

Він пояснив, що це зумовлено впливом сонця - за відсутності захисту від ультрафіолетового випромінювання.

"На війні не до сонцезахисних кремів. Крім того, у Збройних силах переважають чоловіки, які значно менше, ніж жінки, схильні використовувати такі засоби", - уточнив професор.

Згідно з його даними, ризик меланоми може бути також зумовлений впливом хімічних речовин.

"Таких як поліхлоровані дифеніли - їх виявляють у старій військовій техніці", - уточнив медик.

Він додав, що у пілотів факторами ризику розвитку меланоми є вплив вихлопних газів реактивних літаків та іонізувальна радіація.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про "тривожні дзвіночки" раку у чоловіків, які не можна ігнорувати.

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